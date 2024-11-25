Фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил российский прокат

Картина "Манюня: Приключения в деревне" на минувших выходных заработала в прокате 90 млн рублей (общая касса на второй неделе проката - 258,2 млн рублей).

На втором месте - новинка "Зять" с Дмитрием Нагиевым (86,3 млн рублей), передает kinobusiness.com.

"Любовь Советского Союза" на третьей неделе проката заработала 86,4 млн рублей (всего - 446,4 млн).

В странах СНГ (без России и Беларуси) "Гладиатор 2" собрал 59,4 млн рублей - он на четвертом месте. "Огниво" замыкает топ-5 с 48,8 млн рублей (1 млрд 163,1 млн рублей всего).