В Москве открылся девятый фестиваль еврейского кино

Девятый Московский еврейский кинофестиваль стартовал в Москве 24 ноября в киноцентре "Октябрь", сообщил корреспондент ТАСС. Со вступительным словом на церемонии открытия выступил генеральный продюсер фестиваля Егор Одинцов.

"Московский еврейский кинофестиваль и возможность его проведения - это для нас большая радость и большой праздник. <...> Мы вам покажем 11 стран, которые сняли самые разные фильмы на еврейскую тематику. Я напоминаю, что все эти фильмы, за исключением двух-трех, демонстрируются в России впервые и больше никогда не будут показаны снова", - сказал он.

На открытии фестиваля традиционно были вручены специальные награды. В этом году режиссёр Сергей Урсуляк был удостоен приза "За вклад в развитие еврейского кинематографа". Приз имени Якова Каллера "За лучший российский фильм года на еврейскую тему" был вручен режиссеру Игорю Садрееву за документальную ленту "Найди еврея", посвященную феномену советского еврейства. Награду получила продюсер проекта Анастасия Семенова. Церемония завершилась показом фильма Джонатана Глейзера "Зона интересов".

Организаторы поделились планами предстоящих событий фестиваля, в рамках которого будут представлены не только художественные и документальные фильмы еврейской тематики, но и пройдут встречи с создателями картин, панельные дискуссии, круглые столы, а также мероприятия VR-программы.

Во время фестиваля будут представлены около 50 киноработ из 11 стран. Их оценит экспертное жюри, в состав которого вошли российский кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший, киновед, отборщик Ситора Алиева, актриса Софья Лебедева, продюсер и сценарист Роман Кантор, продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева, куратор кинопроектов Полина Прибытько, режиссер-документалист Иван Власов, актер Владислав Ценев, художник по костюмам Анна Кудевич, куратор кинопроектов и киновед Сергей Дешин.

Кинофестиваль проходит с 24 ноября по 1 декабря 2024 года. Во время закрытия в киноконцертном комплексе "Мосфильм" представят картину Ноэ Дебре "Хороший мальчик".