Фильм «Манюня: Приключения в деревне» снова возглавил кинопрокат за уикенд

По информации издания Kinobusiness, фильм «Манюня: Приключения в деревне» уже второй раз стал лидером кинопроката России за минувшие выходные. На прошлой неделе лента тоже была в лидерах по сборам за выходные.

Новая «Манюня» собрала 90 млн рублей. На втором месте с небольшим отставанием расположилась картина «Любовь Советского Союза» со сборами в 86,4 млн рублей. Третью строчку проката за уикенд уверенно занимает комедия «Зять» — ей удалось собрать за выходные около 86,3 млн рублей.

В новой «Манюне» Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте.