В Курске пройдет фестиваль российской анимации

27 ноября в 12:00 на площадке детского технопарка «Кванториум» состоится открытие IX Фестиваля российской анимации имени Бориса Дежкина

© кадр из фильма

В этом году программа фестиваля посвящена 110-летию со дня рождения выдающегося курянина, художника-мультипликатора, создавшего множество легендарных мультфильмов, таких как «Необыкновенный матч», «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», «Чиполлино», «Муха-цокотуха» и другие.

Фестиваль откроется торжественным награждением победителей одноименного детского областного конкурса для учеников художественных школ, который прошел в преддверии юбилея Бориса Дежкина и был посвящен его анимационным фильмам. По решению жюри было выбрано 36 работ в четырех номинациях: «Графика», «Графический дизайн», «Декоративно-прикладное искусство» и «Живопись». Ребята, чьи идеи стали лучшими, получат дипломы победителей и памятные подарки с символикой фестиваля.