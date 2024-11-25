Иркутская школьница создала мультфильм о Байкале и Приангарье

Иркутская школьница создала яркий мультфильм о Байкале и Приангарье
Красочный анимационный фильм, напоминающий по стилю знаменитую "Пластилиновую ворону", сняла школьница из Иркутска. Работа посвящена родному региону - его истории, природе и достопримечательностям.
Сегодня губернатор Иркутской области в своем Telegram-канале предложил начать рабочую неделю с мультфильма девятиклассницы из школы № 4 Татьяны Тихоновой.
Игорь Кобзев назвал эту анимацию замечательной и отметил:
"Трехминутный мультик буквально дышит нежностью и любовью к Иркутску, Байкалу… Всем стоит его посмотреть".
По словам главы региона, весь фильм - фигурку за фигуркой, кадр за кадром - школьница сделала сама. На это ушло около трех месяцев кропотливого труда.
Ранее мультфильм выложила в Сеть мэрия Иркутска, порекомендовав его для семейного просмотра.