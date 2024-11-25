Иркутская школьница создала мультфильм о Байкале и Приангарье

Красочный анимационный фильм, напоминающий по стилю знаменитую "Пластилиновую ворону", сняла школьница из Иркутска. Работа посвящена родному региону - его истории, природе и достопримечательностям.

© Российская Газета

Сегодня губернатор Иркутской области в своем Telegram-канале предложил начать рабочую неделю с мультфильма девятиклассницы из школы № 4 Татьяны Тихоновой.

Игорь Кобзев назвал эту анимацию замечательной и отметил:

"Трехминутный мультик буквально дышит нежностью и любовью к Иркутску, Байкалу… Всем стоит его посмотреть".

По словам главы региона, весь фильм - фигурку за фигуркой, кадр за кадром - школьница сделала сама. На это ушло около трех месяцев кропотливого труда.

<img class="" src="https://img04.rl0.ru/d177d71f4e228a5e89174f0411c3d09f/765x-i/https/store.rambler.ru/news/img/711316cd5876592b98a112e794ef220a"/>

Ранее мультфильм выложила в Сеть мэрия Иркутска, порекомендовав его для семейного просмотра.