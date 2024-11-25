Дуэйн Джонсон считает, что людям надо разрешить петь в кинотеатрах

Мюзиклы — особый жанр, который собирает вокруг себя много фанатов, хотя их, конечно же, не так много, как поклонников боевиков, комедий и прочего. Недавно вышел мюзикл «Злая» с Арианой Гранде в главной роли, а Дуэйн Джонсон порассуждал о мюзиклах в общих чертах.

© Кадр из фильма

По словам Джонсона, людям нужно разрешить петь в кинотеатрах, поскольку это их полное право. К тому же, если у зрителей есть такое желание, ему нельзя препятствовать.

Вы заплатили свои честно заработанные деньги за билет, пошли на мюзикл и вам понравилось. Так пойте же!

Актёр считает, что в такие моменты люди не должны кого-либо стесняться, а просто наслаждаться просмотром и с радостью подпевать.