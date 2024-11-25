VIII Международный кинофестиваль Arctic open объявил состав жюри. Кинорежиссер Алексей Герман-младший возглавит жюри полного метра.

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В жюри вошли режиссеры, актеры, продюсеры из России, Кыргызстана, Ирана и Швеции. По традиции архангельского фестиваля у каждой номинации самостоятельный состав судейской комиссии.

В этом году судейские команды будут оценивать пять номинаций фестиваля: полнометражное игровое кино, короткометражное игровое кино, документальное, фильмы для детей и юношества, впервые на фестивале появится категория научно-популярное кино.

Также оценивать категорию полнометражных игровых фильмов, в которую вошли 12 кинолент, будут актриса Александра Ревенко ("Движение вверх", "Серебряные коньки"), главный редактор киностудии "Ленфильм", программный директор кинофестивалей "Окно в Европу" и "Горький Fest" Андрей Апостолов.

Председатель жюри короткометражного игрового кино - Владимир Котт. Во внеконкурсной программе режиссер представит свой новый фильм "Мужчина и женщина". В команде - генеральный продюсер Black Box Production Константин Маньковский, режиссер, сценарист и продюсер из Ирана Педрам Садраи. В этой номинации представлено 20 фильмов.

Самая многочисленная и международная категория кинофестиваля - документальное кино. В ней 22 работы. Председатель судейской комиссии - директор отдела новостей телеканала "Россия. Культура" Екатерина Пронько. Ее коллеги по судейству - шведский режиссер-документалист и журналист Гунилла Брески, режиссер из США Реджис Тремблей, живущий в Ялте.

В номинации "Фильмы для детей и юношества" представлено десять фильмов, среди них как полнометражные, так и короткометражные работы. Председатель жюри - Татьяна Мирошник, продюсер, сценарист, режиссер, руководитель студии детского кино "Кинонива". Также эту категорию судят Ирина Волкова, участник и лауреат международных и российских фестивалей, и Гулькаир Тиленбаева, продюсер, председатель ассоциации владельцев кинотеатров Кыргызской Республики.

В отдельной номинации пять научно-популярных фильмов, создатели которых поборются за приз соорганизатора кинофестиваля Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова - поездку в Арктику на исследовательском судне "Профессор Молчанов". Возглавит жюри Павел Марьяндышев, доктор технических наук, доцент, исполняющий обязанности ректора САФУ им. М.В. Ломоносова. В судейской комиссии также Александр Сабуров, директор Института стратегического развития Арктики САФУ, начальник экспедиции Арктического плавучего университета, и Анна Трофимова, заместитель начальника экспедиции по научной работе, сотрудник лаборатории арктического биомониторинга.

Кстати

Фильмом открытия VIII Международного кинофестиваля Arctic open станет документальная работа "Крест" петербургского режиссера Сергея Дебижева, исследующая, что собой представляет крест как краеугольный для человечества символ, что значит для людей его водружение на Земле, как это изменило картину мира народов и поколений. 5 декабря режиссер представит свою картину в Архангельске.

Киносмотр пройдет с 5 по 8 декабря в шести городах на 15 площадках Архангельской области.