Режиссер Сергей Шемякин стал победителем международного фестиваля

С 19 по 24 ноября в Москве прошёл международный образовательный фестиваль-кинопитчинг «На взлёт». Менеджер по рекламе Забайкальской госкинокомпании, режиссёр Сергей Шемякин стал победителем в номинации «Лучший сценарий» (фильм «Катастрофа поселенского масштаба»).

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«Очень клёвый фестиваль, где режиссёр может найти своего продюсера. Спасибо жюри за высокую оценку моего творчества. Я верил в то, что у "Катастрофы поселенского масштаба" есть потенциал на развитие кинофраншизы, и рад тому, что сразу несколько продюсеров и все зрители заинтересовались моим проектом», — рассказал Сергей Шемякин.

«Катастрофа поселенского масштаба» — короткометражный фильм, снятый в 2023 году. По сюжету съёмочная группа снимает документальный фильм про Виталю, человека, получившего суперспособности от падения метеорита. Летом 2024-го фильм одержал победу сразу в двух номинациях на XI Забайкальском международном кинофестивале. Лента стала лучшим игровым короткометражным фильмом и взяла приз за лучший короткометражный фильм, снятый в Забайкалье.

«Катастрофа поселенского масштаба» — дипломная работа Сергея Шемякина в рамках его обучения в школе кино и телевидения «Индустрия» Фёдора Бондарчука.