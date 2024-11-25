Стасу Михайлову предложили снять фильм о себе, но он отказался

Популярный российский артист Стас Михайлов в свежем интервью рассказал, что ему предложили снять фильм о самом себе. Певец пока что отказался, но не отрицает эту идею полностью.

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Кто конкретно предложил Михайлову снять фильм о себе же, артист не рассказал. По каким причинам он пока не готов браться за картину о себе, Стас тоже не отметил. Он лишь подчеркнул, что «пока воздержится» от подобного формата.

Я как-то от этого всего пока в стороне держусь. Но предложение поступило, пока не буду забегать вперёд.

Недавно вышел фильм «Руки вверх!» о популярной музыкальной группе Сергея Жукова. Картина стала успешной и собрала почти 1 млн рублей.