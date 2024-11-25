В Самаре хотят развернуть собственное кинопроизводство

Новый проект развития кинодела позволит не только принести бюджету крупные средства, но и позволит производителям сильно сэкономить. На руку программе играет относительная близость к Москве и наличие множества условий: от разнообразных декораций, до массы профессиональных актеров.

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В рамках масштабного проекта по развитию киноиндустрии в Самаре был учрежден «Центр кинопроизводства Самарской области». Он станет важным элементом регионального кинокластера, который должен будет оказывать всестороннюю помощь съемочным группам, начиная от предоставления оборудования и рабочих помещений до решения административных вопросов.

В последние годы Самарская область уже получила достаточный опыт участия в производстве сериалов и полнометражных фильмов. Только в 2023-2024 годах в съемках приняло участие 2000 актеров массовых сцен, а в эпизодических ролях снялось 50 актеров из Самарской области. Кроме того, регион может предоставить такие декорации, как реки, заповедники, исторические здания и современные высотки.

Директор центра Марк Буров в эфире радио «Комсомольская правда» заявил: