В Волгограде состоится фестиваль анимационного кино

Мероприятие организовано муниципальным Центром развития креативных индустрий «Волга».

В Волгограде 30 ноября в 19.00 в амфитеатре состоится открытый фестиваль анимационного кино, сообщает городская администрация.

Зрителей ожидает разнообразная программа короткометражных авторских анимационных фильмов, выполненных в рисованной, кукольной, пластилиновой и трехмерной компьютерной графике.

Кроме того, организаторы расскажут участникам мероприятия о различиях и жанровых особенностях разных видов анимации, также зрители увидят видеопослание от известных аниматоров и мультипликаторов.