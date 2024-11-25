Почему новый трейлер «Белоснежки» собрал волну критики

Грядущая «Белоснежка» стала самым спорным ремейком фильма Disney с живыми актерами на сегодняшний день — частично из-за цвета кожи главной героини, а частично — из-за комментариев актрисы, играющей Белоснежку.

© Кадр из трейлера

В социальные сети слили трейлер фильма — в хорошем качестве, так что всё выглядит как ошибка кого-то, кто работает в Disney. В видео показали и главную героиню, и гномов, и даже возможный любовный интерес Белоснежки. Ролик тут же собрал волну критики от фанатов анимации. Разбираемся, в чём тут дело.

О чём речь?

«Белоснежка» — это мюзикл с живыми актерами, переосмысливающий классический фильм 1937 года. В центре внимания сама главная героиня, её злая мачеха и, конечно же, знакомые зрителям гномы. Да и по сюжету всё стандартно: Белоснежка встречает принца, подслушивающего её пение, и влюбляется в него. Волшебное зеркало открывает Королеве, что Белоснежка теперь прекраснейшая на всей земле, и её это не устраивает, так что она варит зелье и даёт девушке отравленное яблоко.

Фанаты всё ещё не очень рады, что Белоснежку играет Рэйчел Зеглер, а вот злую мачеху (Галь Гадот) они приняли куда теплее. Также в картине снялись Эндрю Бернап, Ансу Кабиа, Луиза Гуирейро, Колин Майкл Кармайкл и другие именитые актёры. Сценарий написали Грета Гервиг и Эрин Крессида Уилсон, а режиссурой занялись Расселл Аллен, Каллум МакДугалл и Марк Платт.

Кстати, если вы переживаете из-за слишком тёмной кожи главной героини, то этому уже дала объяснение Рэйчел Зеглер — по её словам, это будет совершенно новая версия «Белоснежки», где она пережила снежную бурю, когда ещё была младенцем, и потому получила такое имя. А вот фанатов такое объяснение не устроило, к тому же, они искренне не понимают, как Галь Гадот может завидовать красоте Рэйчел Зеглер. Кажется, они обе прекрасны — в любом случае, судить не нам.