Стартовали съемки военной драмы «Доктор Вера»

Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии «НМГ Студии» приступила к съёмкам сериала «Доктор Вера».

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Экранизация одноименной повести Бориса Полевого расскажет историю Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным медиком в оккупированном городе. Её больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами.

Фото со съёмок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

© Кадр со съемок

Режиссёром и автором сценария выступает Аня Мирохина. В актёрском составе военной драмы задействованы Григорий Чабан, Кирилл Полухин, Виталий Коваленко, Наталья Рогожкина, Даня Киселёв, Елизавета Струнина и другие.

Премьера проекта состоится весной 2025 года на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Wink.