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Вышел трейлер финальных серий «Преступления и наказания» — премьера 30 ноября

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил дебютный тизер второй половины сериала «Преступление и наказание». Финальные шесть эпизодов по роману Фёдора Достоевского можно будет посмотреть уже 30 ноября.

Вышел трейлер финальных серий «Преступления и наказания»
© Чемпионат.com

Вторая половина сезона продолжит историю Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Главного героя сыграл Иван Янковский («Огонь»), а его друга Разумихина — Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»). В актёрский состав также вошли Любовь Аксёнова («Без меня»), Алёна Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»). Режиссёром проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший «Топи».

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Фильмы и сериалы
Без меня
Тихон Жизневский
Алена Михайлова
Родион Раскольников
Владимир Мирзоев
Федор Достоевский
Иван Янковский
Юлия Снигирь
Любовь Аксенова