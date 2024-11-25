Вышел трейлер финальных серий «Преступления и наказания»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил дебютный тизер второй половины сериала «Преступление и наказание». Финальные шесть эпизодов по роману Фёдора Достоевского можно будет посмотреть уже 30 ноября.

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Вторая половина сезона продолжит историю Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Главного героя сыграл Иван Янковский («Огонь»), а его друга Разумихина — Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»). В актёрский состав также вошли Любовь Аксёнова («Без меня»), Алёна Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»). Режиссёром проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший «Топи».

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».