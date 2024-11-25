Где пройдет второй кинофестиваль «Новое движение»

Второй фестиваль молодого кино "Новое движение" пройдет с 29 мая по 2 июня 2025 года в Великом Новгороде. Подать заявку на участие могут те кинематографисты, у кого это первый, второй или третий художественный полнометражный фильм.

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На участие в основном конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2024 года. Их хронометраж должен быть более 54 минут.

Победитель основного конкурса, как и в прошлом году, получит главный приз - 1 миллион рублей.

Генеральный продюсер кинофестиваля - актер и режиссер Артем Михалков. Продюсер киносмотра - Максим Королев. Программный директор - кинокритик Вадим Рутковский.

"Фестиваль "Новое движение" только начинает свою историю, это будет его второй год. Но мы будем активно его развивать и привносить новые форматы, поддерживать свежие идеи и открывать еще больше возможностей для молодых кинематографистов. Этот смотр создан для тех, кто хочет заявить о себе, показать свое уникальное видение и стать частью новой волны российского кино", - сказал Артем Михалков.

Заявки на участие принимаются до 11 апреля 2025 года по адресу: dvizheniefestival@mail.ru.