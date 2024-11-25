Александр Мельман сообщил, по чему соскучился российский зритель

Александр Мельман заявил НСН, что бразильский сериал – это бренд и марка, они мало меняются со временем.

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Россияне соскучились по бразильским сериалам, новые истории привлекут зрителей из-за ностальгии и особого бренда этой страны, заявил НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.

Россия и Бразилия могут до конца 2024 года подписать соглашения о совместном производстве фильмов, сообщил «Ведомостям» бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес. Посол также напомнил, что в конце 1990-ых и начале 2000-х годов бразильские сериалы пользовались большой популярностью в России. В ближайшее время в эфире российских телеканалов могут появиться новые теленовеллы. Мельман отметил, бразильские сериалы – это особая марка.

«Российские сериалы местами стали выше по качеству, но зачастую не до конца. А то, что называется «мылом», появилось тогда, когда другого ничего на рынке не было. Сегодня можно попытаться вернуть время в каком-то смысле. Это лирическая основа, когда можно и посочувствовать, и поплакать. Я думаю, что эмоции российского зрителя готовы. Другое дело, что выбора стало больше, у нас уже даже представлены иранские и китайские сериалы. Но я думаю, что душа российского зрителя по бразильским сериалам, возможно, и соскучилась. Это элемент ностальгии. Еще бразильский сериал – это бренд и марка, они мало меняются со временем. Российские сериалы бывают жесткими, криминальными, разными, а здесь всегда любовь-морковь…У женской аудитории это всегда востребовано. Женская аудитория у нас самая многочисленная и самая благодарная. Время жесткое, хочется чего-то душевного», – рассказал он.

При этом Мельман подчеркнул, что адаптация бразильских историй под российские реалии может провалиться.

«Но если говорим именно про ремейки, они зачастую неудачные. Например, если адаптировать бразильские истории под наши реалии. Очень зависит от качества режиссуры, от качества актерской игры, здесь у меня большие вопросы. Это очень тонкое дело – адаптировать иностранные вещи под русские. Оригинал всегда лучше, потому что это очевидно создавалось под определенные условия, много факторов», – заключил собеседник НСН.

В 2022 году бразильский медиахолдинг Globo приостановил на неопределенное время продажу прав на показ своего контента в РФ. Сериалы компании стали популярны в РФ после того, как мелодрама «Рабыня Изаура» вышла на советском телевидении в 1976 году, передает «Радиоточка НСН».