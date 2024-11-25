Рецензия на фильм «Гладиатор 2»

В параллельный прокат вышел «Гладиатор 2» Ридли Скотта, который уже называют лучшей работой режиссера со времен «Марсианина». На этот раз на арену Колизея вышел Пол Мескал в роли сына мятежного героя Рассела Кроу из первого фильма. «Лента.ру» рассказывает, каким получилось продолжение легендарной картины о нравах Римской империи.

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Спустя 16 лет после смерти императора-философа Марка Аврелия его мечта о возвращении Рима к республиканскому правлению так и остается несбыточной. На престоле воцарились близнецы Гета (Джозеф Куинн) и Каракалла (Фред Хекинджер), которые продолжают глушить граждан хлебом и зрелищами. Пока в столице проходят все более изощренные гладиаторские игры, армия расширяет границы империи на дальних рубежах. Генерал Акациус (Педро Паскаль) завоевывает африканскую провинцию Нумидия. Так в плен попадает Ханно (Пол Мескал) — храбрый воин, оставшийся из-за зверств римлян вдовцом. На невольничьем рынке Ханно покупает Макрин (Дензел Вашингтон), поставляющего гладиаторов для боев в Колизее. Вскоре после прибытия Ханно в Рим выясняется, что на самом деле он — Луций, сын дочери Марка Аврелия Луциллы (Конни Нильсен) и покойного генерала и гладиатора Максимуса (Рассел Кроу появляется во флешбэках с кадрами из первого фильма).

Дата выхода: 23 ноября;

Страна: Великобритания, США;

Продолжительность: 2 часа 28 минут;

Режиссер: Ридли Скотт;

В ролях: Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Конни Нильсен, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер.

Даже Клинт Иствуд не мог в 86 лет похвастаться производительностью, которую развил в эти годы Ридли Скотт. Всего год назад он выпустил «Наполеона», теперь пришло время «Гладиатора 2» — картины, как минимум, не менее масштабной с точки зрения постановки. Здесь есть боевой носорог, фирменные огненные катапульты (запомнившиеся по первому фильму), водное сражение в амфитеатре Колизея и многое другое. Замысел фильма про внука императора Марка Аврелия Луция возник у Скотта еще в начале тысячелетия, после чего проект был заморожен. Теперь постановщик демонстрирует, что вполне способен раскачать старые идеи. Более того, за прошедшую со времен триумфа «Гладиатора» без малого четверть века мысли Скотта стали яснее, четче и актуальнее.

Сэр Ридли очевидно учел опыт другого своего большого возвращения — во вселенную «Чужого» с «Прометеем» и «Заветом». Решив перекроить мифологию собственной франшизы, режиссер столкнулся с непониманием фанатов. Зрительские массы явно ожидали технологической свежести при незыблемости канона, а Скотту повторяться было неинтересно, так что новые ленты были встречены в штыки. Сегодня они, впрочем, смотрятся едва ли не лучше, чем в момент выхода. Вот и связь вселенных «Чужого» и «Гладиатора» (возможно, невольно) обозначена раздваивающейся на титрах буквой «I» — почти как в классическом начале первого фильма про Эллен Рипли.

Тем не менее «Гладиатор 2» формально куда более напоминает авторемейк, снятый с учетом пожеланий почтенной публики.

Здесь похожий сюжет, почти тот же самый антураж и даже пара актеров второго плана из первого фильма (кроме Нильсен, вернулся Дерек Джакоби в роли сенатора Гракха). Скотт не брезгует прямыми рифмами: пленение, тренировочные бои, сентиментальные разговоры в тускло подсвеченной камере. Однако на деле Луций не повторяет истории Максимуса, хотя начинает почти на тех же стартовых позициях.

В первом «Гладиаторе» история про честь и месть затмевала явно важные для автора рассуждения о превращении империи в республику. Марк Аврелий передавал престол Максимусу не из-за абстрактных доблести и благородства генерала, а ради транзита власти от цезаря к сенату. Кровавая расправа над его женой и сыном, учиненная Коммодом, впрочем, ломала героя Рассела Кроу. Впервые оказавшись на арене Колизея, он мечтал уже не о республике, а о смерти — для себя и предателя Коммода. У Луция тоже есть личные мотивы, однако само развитие событий толкает его взять на себя значительно больше. Прежде всего, это связано с резко возросшей изощренностью придворных интриг. Речь здесь не только о делящих власть кровожадных Бивисе и Баттхеде, но и о сером кардинале Макрине. Дензел Вашингтон в этой роли — безусловное украшение фильма: великий актер фактически крадет картину у главных героев. Вполне вероятно, хитроумный Макрин принесет Дензелу третий «Оскар».

Если продолжать разговор о рифмах, то на коллизии «Гамлета» Скотт ссылается не меньше, чем на судьбу генерала Максимуса. Луций привлекает зрительское внимание не только и не столько бесстрашием, безупречностью и физической подготовкой, но внутренними противоречиями, которые лишь намечены в кадре. В герое Мескала, таким образом, появляется если не загадка, то перспектива к усложнению характера, расщеплению личности. Неслучайно Скотт взял Пола на эту роль без проб, посмотрев сериал «Нормальные люди», где актер работал в психологическом, а не плакатном ключе.

Незадолго до премьеры Скотт сообщил, что настолько уверен в успехе «Гладиатора 2», что уже начал работу над сценарием третьего фильма. Продолжение видится ему в духе «Крестного отца 2» — одного из лучших фильмов не только о мафии, но и о нравственном распаде.

Все эти тонкости — второй и третий план фильма, который критики называют лучше работой Скотта со времен «Марсианина». На поверхности второй «Гладиатор» это образцовый грохочущий блокбастер, снятый с совсем не ветеранской прытью. Скотт виртуозно управляет вниманием зрителя, держит бойкий темпоритм и вполне сознательно наполняет кадр анахронизмами. Предъявлять претензии к исторической достоверности здесь еще бессмысленнее, чем в случае с «Наполеоном». С точки зрения стилистики, «Гладиатор 2» — не пеплум, а бульварный роман в псевдоантичных декорациях. Герои читают газеты, встречаются в кафе и пьют из стеклянных бокалов фабричного производства.

Очевидно, что это не случайность, а осознанная часть эстетики позднего Ридли Скотта. В его лучших фильмах всегда было много от мифа и легенды — неслучайно так назывался один из ранних фильмов мастера. К нынешнему моменту творческий метод оформился, а у самого автора не осталось ни малейших причин обращать внимание на критику.

Как и «Наполеон» или «Дом Гуччи», «Гладиатор 2» — «сказка-ложь-да-в-ней-намек» от склочного патриарха, которому жизненный опыт и седины дают право на прямое высказывание. В данном случае, он хитроумно использует еще и актуальные сюжеты — от восхождения к власти изгоя до военных кампаний в Африке. Впрочем, до публицистики Скотт не опускается, оставаясь первоклассным рассказчиком, у которого по-прежнему нет недостатка в сюжетах и идеях.

Фильм «Гладиатор 2» (Gladiator II) уже можно посмотреть в кино.