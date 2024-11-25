Кинофестиваль "Дорогами памяти и славы" открылся в Петербурге в рамках Международного научно-практического форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти". Широкой публике представили серию документальных фильмов, основанную на воспоминаниях свидетелей преступлений фашистов против человечества и многолетних исследованиях трагических событий Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

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«Наука должна являться опорой, фундаментом исторической памяти. Те образы и ассоциации, которые появляются со словами: Великая Отечественная война, геноцид, преступление против мирного населения, - они должны быть основаны не на каких-то эфемерных картинках. Важно, чтобы все образы и нарративы были основаны на документальной базе, верифицированной профессиональными историками», — сказал на церемонии открытия кинофестиваля председатель Молодежного клуба Российского исторического общества, эксперт Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Иван Кулаков.

Сюжеты картин "Без срока давности. Невидимый фронт", "Без срока давности. Сожженные заживо", "Без срока давности. Брянский Бухенвальд", "Без срока давности. По долгу памяти", и "Без срока давности. Разлученные войной" основаны на фондовых документах и архивных записях территорий, которые в годы Великой Отечественной войны находились под оккупацией германских войск. Завершит кинофестиваль показ художественного фильма "Нюрнберг".

«Ужасы, которые испытали на себе жители нашей Смоленской области, безграничны. Когда мы начинаем поднимать какие-то исторические эпизоды, оказывается, что мы ничего не знаем глубоко о них. Потому то, что мы делаем, важно для каждого», — отметила директор Смоленского государственного музея-заповедника Тамара Орлова.

Международный научно-практический форум "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти" проходит в главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге с 25 по 26 ноября. На нем представили масштабную интерактивную выставку архивных документов о преступлениях нацистов, собранных за пять лет существования проекта "Без срока давности".

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