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Критика распада Югославии, поддержка СВО: за что Запад ненавидит Кустурицу

24 ноября 1954 года родился режиссер Эмир Кустурица. Сегодня он отмечает 70 лет. За всю карьеру он получил множество наград европейских кинофестивалей, снимал актера Джонни Деппа в Голливуде, а сейчас открыто признается России в любви. В день 70-летия режиссера NEWS.ru рассказывает о пути к успеху, политических взглядах Кустурицы и его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как Кустурица стал звездой мирового кино и чем он занимается сейчас
© РИА Новости

Как Кустурица стал звездой мирового кино

Кустурица родился в городе Сараево. В 1954 году это была столица Социалистической Республики Босния и Герцеговина, которая входила в состав Югославии. Семья будущего режиссера жила рядом с цыганами, поэтому мальчик близко познакомился с традициями и культурой народа. Много лет спустя они часто будут фигурировать в фильмах Кустурицы.

«Цыгане — совершенно особые люди. Они маргиналы. А я обожаю маргиналов, у них жизнь и сознание незамутненное, почти детское, они не участвуют в этой нашей запрограммированной жизни. Для цыган существуют только деньги, любовь, семья. И все. Ничего лишнего. Я сам пытался стать маргиналом, но уже поздно было. Еще аутсайдеров люблю — у них совершенно особый взгляд на жизнь», — рассказывал режиссер.

В детстве Кустурица мечтал стать футболистом и даже собирался подписать контракт с профессиональным клубом. Спортивная карьера закончилась, когда врачи диагностировали у него болезнь суставов. Тогда Кустурица решил развивать другую страсть — кино.

В 18 лет Эмир уехал в Прагу, чтобы учиться на факультете кино и телевидения в престижной Академии исполнительских искусств (FAMU). Его дипломный фильм «Герника» о жизни мальчика из еврейской семьи в конце 1930-х получил главный приз на фестивале студенческого кино в Карловых Варах.

В 1981 году Кустурица снял полнометражную ленту «Помнишь ли, Долли Белл?» и получил за нее «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции. Четырьмя годами позже он был удостоен «Золотой пальмовой ветви» и приза Фипресси на Каннском фестивале, а также номинаций на «Золотой глобус» и «Оскар» за картину «Папа в командировке». В ней рассказывается о послевоенной Югославии от лица ребенка.

Почему Кустурица ненавидит Голливуд

Знаменитый чехословацкий и американский кинорежиссер Милош Форман назвал Кустурицу «главной надеждой европейского и мирового кино» и пригласил читать лекции в Колумбийском университете. Там студент Дэвид Аткинс показал ему свой сценарий, который после небольшой редактуры лег в основу фильма «Аризонская мечта» с Деппом в главной роли.

Картина получила положительные отзывы критиков и была удостоена «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале, но провалилась в прокате. После работы над «Аризонской мечтой» Кустурица не раз говорил о свой ненависти к Голливуду.

«Мне там все противно. Там все эмоции под присмотром, под арестом, там работает огромная машина, чтобы не выпускать их из-под контроля. Я не хочу работать на какого-то безликого господина по имени Никто, он лишен человеческих чувств, он стерилен, у него не только эмоций нет, но он даже ничем не пахнет. Это ужас какой-то. Я ненавижу Голливуд Брюса Уиллиса, Кевина Костнера, они тоже — никто, они одинаковые и одинаково работают на этого стерильного господина. Это вредно для окружающей среды, это хуже любой радиации», — признавался режиссер.

В 1992 году началась боснийская война, и дом семьи Кустурицы в Сараево был уничтожен. После этого отец режиссера скончался от сердечного приступа. Оставшиеся родственники переехали в Черногорию, а сам Эмир вернулся в Югославию и снял там трагикомедию «Андерграунд».

Фильм вышел в 1995 году и принес режиссеру вторую «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Кустурица стал четвертым режиссером, дважды получившим этот приз. Через три года он снял комедию «Черная кошка, белый кот», в то же время основал фолк-рок-группу The No Smoking Orchestra и стал выступать с коллективом в качестве гитариста. Позже музыканты записали саундтреки к фильмам Кустурицы «Клубничка в супермаркете» и «Жизнь как чудо», а также к рок-опере «Время цыган».

Почему Кустурица поддерживает Путина

Режиссер не скрывает личных политических взглядов, за которые его часто критикуют. Кустурица не раз высказывался против распада Югославии и выражал симпатию президенту РФ Владимиру Путину. Режиссер признавался, что подробно исследовал историю своей родины и увидел предпосылки к культурному единству сербского и русского народов еще в начале XIX века.

«Появление Владимира Путина вновь возродило к жизни эту замечательную идею. Мы снова знаем, что не одни в этом мире. <...> Если бы он не пришел, то нас, сербов, сравняли бы с землей. Этот человек вернул дух и достоинство своему народу, а сама Россия теперь возвращается на то место в мировой иерархии, которого она достойна», — говорил режиссер в 2013 году.

В 2014 году во время благотворительного концерта в Ярославле Кустурица сказал, что события на Украине похожи на раздел Югославии.

«Это повторяющийся сценарий, который можно сравнить с тем, как была развалена Югославия. И конец его никто не может предвидеть. Опасность еще и в том, что война приближается к российским границам», — отмечал постановщик.

Кустурица поддержал воссоединение Крыма с РФ, назвав его «органическим процессом». В 2015 году власти Украины запретили Эмиру выступать в Киеве на концерте в день памяти крестителя Руси Владимира.

«Каждый христианин должен откликнуться на такое приглашение, это часть европейской цивилизации. Этот запрет — классический трюк, который переворачивает все с ног на голову», — говорил Кустурица в эфире «России 1».

В 2016 году Владимир Путин наградил режиссера орденом Дружбы «за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».

В 2022 года Кустурица заявил, что «война на Украине началась при президенте Петре Порошенко» в 2014 году. Он напомнил слова экс-лидера Незалежной о детях жителей Донбасса, которые «будут сидеть по подвалам».

Как Кустурица чуть не стал главным режиссером Театра Армии

22 февраля 2022 года появилась информация, что Кустурица принял предложение Минобороны России и согласился стать главным режиссером Театра российской армии. Однако уже 1 марта Кустурица опроверг назначение. Оказывается, он планировал поставить три спектакля в ЦАТРА. Недопонимание вышло из-за неточного перевода слов режиссера.

«Я не руководитель, а тот, кто будет ставить там три спектакля. Я не становился директором, из-за английского слова director возникла путаница со словом "режиссер". А я, конечно, буду ставить эти спектакли. Это знают в России, и сам министр обороны Сергей Шойгу знает, что я не руководитель, а режиссер, который приедет туда ставить спектакли, когда появятся условия для этого», — цитирует Кустурицу РИА Новости.

На момент написания статьи сотрудничество ЦАТРА с Эмиром Кустурицей так и не состоялось.

Почему Кустурица хочет экранизировать русскую классику

Режиссер хорошо знает русский язык и не раз говорил в интервью, что собирается снять фильмы, основанные на русской классике: «Герое нашего времени» Михаила Лермонтова, «Преступлении и наказании» Федора Достоевского, повести Льва Толстого «Казаки» и «Мертвых душах» Николая Гоголя.

«Мне лично очень близок Достоевский. Это связано с тем, что его интересовали те вещи, которые интересны и мне. По большей части, речь о маргиналах — людях, которые живут не в центре внимания. Он не писал про Наташу Ростову, например. Он писал о тех, кто происходил из маргинального общества. От своего первого фильма и до нынешнего времени я в своих картинах делаю то же самое — рассказываю о людях, которые живут не "как все", которые обычно остаются за кулисами», — говорил режиссер.

Кустурица подчеркивал, что не намерен делать прямые экранизации романов. Сценарии будут содержать оригинальные сюжеты с добавлением некоторых идей русских классиков.

В данный момент Кустурица работает над киноадаптацией романа «Лавр» современного русского писателя Евгения Водолазкина и в будущем хочет снять биографический фильм о Владимире Путине. По словам режиссера, если бы ему поступило подобное предложение, он бы сразу согласился.

2 апреля 2024 года Эмир Кустурица встречался с Владимиром Путиным. Режиссер поблагодарил президента «за личную историческую справедливость» и сказал, что хочет снять «русский триптих» по произведениям русских классиков.

Фильмы и сериалы
Аризонская мечта
Жизнь как чудо
Оскар
Герой нашего времени
Герника
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Милош Форман
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Федор Достоевский
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