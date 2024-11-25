Фильмы с Людмилой Гурченко покажут по телевидению

Коллекция фильмов с Людмилой Гурченко будет показана с 25 по 28 ноября 2024 года на телеканале «Пятница!» в рамках интеллектуального проекта «Полночь». Людмила Гурченко — народная артистка СССР, эстрадная певица, композитор, режиссер, сценарист и писательница. Людмила Марковна обладала многогранным характерным амплуа с ярким драматическим и музыкальным даром. За свою многолетнюю карьеру она снялась более чем в 120 картинах, сыграла 20 ролей в театре, исполнила порядка 200 песен и написала 3 книги.

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25 ноября будет показана картина «Пять вечеров» (режиссер Никита Михалков, 1978). Драма по мотивам одноименной пьесы Александра Володина. Тамара и Александр познакомились двадцать лет назад и полюбили друг друга, однако война разлучила их. Спустя долгие годы они вновь встретились и провели вместе пять вечеров. Этого оказалось достаточно, чтобы забытая любовь вспыхнула с новой силой. Главные роли в картине исполнили Людмила Гурченко и Станислав Любшин. В 1979 году картина была признана лучшим иностранным фильмом в Польше и Болгарии. В том же году Станислав Любшин был удостоен премии за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Йере и был признан лучшим актером года по версии журнала «Советский экран».

26 ноября на экране - «Идеальный муж» (режиссер Виктор Георгиев, 1980). Экранизация одноименной комедии Оскара Уайльда. Сэр Роберт Чилтерн — восходящая звезда британской дипломатии, имеет репутацию идеального семьянина и безупречного человека. Однажды он оказывается замешанным в грязном деле. Благополучие его семьи и карьера неожиданно оказываются под угрозой: некая дама начинает шантажировать сэра Чилтерна, угрожая обнародовать позорный факт из его биографии. Роли в ленте исполнили Юрий Яковлев, Людмила Гурченко, Анна Твеленева, Эдуард Марцевич и другие.

27 ноября покажут фильм «Любимая женщина механика Гаврилова» (режиссер Петр Тодоровский, 1981). Лирическая комедия по сценарию Сергея Бодрова-старшего. История о том, как жених Лев Гаврилов не пришел на собственную свадьбу. Влюбленная в него Рита прождала жениха весь день. Однако Гаврилов за полчаса до свадьбы вступился за незнакомую женщину и оказался в милиции. В ленте снялись Сергей Шакуров, Людмила Гурченко, Евгений Евстигнеев, Всеволод Шиловский, Анатолий Васильев, Михаил Светин, Станислав Соколов и другие. В 1982 году за эту работу Людмила Марковна получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Маниле.

Завершится марафон 28 ноября фильмом «Вокзал для двоих» (режиссер Эльдар Рязанов, 1982). Мелодрама по сценарию Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова. Официантка Вера и пианист Платон знакомятся на вокзале провинциального города. У Веры есть жених, однако это не мешает стремительному развитию отношений с Платоном. Вскоре герои понимают, что больше не могут жить друг без друга. Роли в фильме исполнили Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Нонна Мордюкова, Никита Михалков, Ольга Волкова, Татьяна Догилева, Александр Ширвиндт, Раиса Этуш и другие. В 1983 году картина была номинирована на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Эльдар Рязанов за создание фильма был удостоен Государственной премии СССР, а Людмила Гурченко — звания народной артистки СССР.

Все фильмы будут выходить в полночь, без рекламы.