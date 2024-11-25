$103.79+1.21108.87+1.45
Войти в почту

Фильмы с Людмилой Гурченко покажет «Пятница!»

Коллекция фильмов с Людмилой Гурченко будет показана с 25 по 28 ноября 2024 года на телеканале «Пятница!» в рамках интеллектуального проекта «Полночь». Людмила Гурченко — народная артистка СССР, эстрадная певица, композитор, режиссер, сценарист и писательница. Людмила Марковна обладала многогранным характерным амплуа с ярким драматическим и музыкальным даром. За свою многолетнюю карьеру она снялась более чем в 120 картинах, сыграла 20 ролей в театре, исполнила порядка 200 песен и написала 3 книги.

Фильмы с Людмилой Гурченко покажут по телевидению
© РИА Новости

25 ноября будет показана картина «Пять вечеров» (режиссер Никита Михалков, 1978). Драма по мотивам одноименной пьесы Александра Володина. Тамара и Александр познакомились двадцать лет назад и полюбили друг друга, однако война разлучила их. Спустя долгие годы они вновь встретились и провели вместе пять вечеров. Этого оказалось достаточно, чтобы забытая любовь вспыхнула с новой силой. Главные роли в картине исполнили Людмила Гурченко и Станислав Любшин. В 1979 году картина была признана лучшим иностранным фильмом в Польше и Болгарии. В том же году Станислав Любшин был удостоен премии за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Йере и был признан лучшим актером года по версии журнала «Советский экран».

26 ноября на экране - «Идеальный муж» (режиссер Виктор Георгиев, 1980). Экранизация одноименной комедии Оскара Уайльда. Сэр Роберт Чилтерн — восходящая звезда британской дипломатии, имеет репутацию идеального семьянина и безупречного человека. Однажды он оказывается замешанным в грязном деле. Благополучие его семьи и карьера неожиданно оказываются под угрозой: некая дама начинает шантажировать сэра Чилтерна, угрожая обнародовать позорный факт из его биографии. Роли в ленте исполнили Юрий Яковлев, Людмила Гурченко, Анна Твеленева, Эдуард Марцевич и другие.

27 ноября покажут фильм «Любимая женщина механика Гаврилова» (режиссер Петр Тодоровский, 1981). Лирическая комедия по сценарию Сергея Бодрова-старшего. История о том, как жених Лев Гаврилов не пришел на собственную свадьбу. Влюбленная в него Рита прождала жениха весь день. Однако Гаврилов за полчаса до свадьбы вступился за незнакомую женщину и оказался в милиции. В ленте снялись Сергей Шакуров, Людмила Гурченко, Евгений Евстигнеев, Всеволод Шиловский, Анатолий Васильев, Михаил Светин, Станислав Соколов и другие. В 1982 году за эту работу Людмила Марковна получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Маниле.

Завершится марафон 28 ноября фильмом «Вокзал для двоих» (режиссер Эльдар Рязанов, 1982). Мелодрама по сценарию Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова. Официантка Вера и пианист Платон знакомятся на вокзале провинциального города. У Веры есть жених, однако это не мешает стремительному развитию отношений с Платоном. Вскоре герои понимают, что больше не могут жить друг без друга. Роли в фильме исполнили Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Нонна Мордюкова, Никита Михалков, Ольга Волкова, Татьяна Догилева, Александр Ширвиндт, Раиса Этуш и другие. В 1983 году картина была номинирована на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Эльдар Рязанов за создание фильма был удостоен Государственной премии СССР, а Людмила Гурченко — звания народной артистки СССР.

Все фильмы будут выходить в полночь, без рекламы.

Фильмы и сериалы
Пять вечеров
Анна Твеленева
Виктор Георгиев
Раиса Этуш
Эдуард Марцевич
Станислав Соколов
Эмиль Брагинский
Михаил Светин
Станислав Любшин
Татьяна Догилева
Александр Володин
Нонна Мордюкова
Александр Ширвиндт
Всеволод Шиловский
Олег Басилашвили
Евгений Евстигнеев
Петр Тодоровский
Юрий Яковлев
Оскар Уайльд
Сергей Шакуров
Ольга Волкова
Людмила Гурченко
Анатолий Васильев
Эльдар Рязанов
Никита Михалков