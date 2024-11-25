BadComedian объяснил, в чем проблема сериала «Преступление и наказание»

«Слово пацана» показало, что с Иваном Янковским работать можно, сказал в эфире НСН Евгений Баженов, напомнив о фильме «Даун Хаус» — новом прочтении романа Достоевского «Идиот».

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Проблемы сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» — в режиссере, а не в том, что исполнитель главной роли Иван Янковский ассоциировал Раскольникова с бомжами, заявил в интервью НСН блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов).

Ране Янковский заявил, что перед съемками в картине Мирзоева месяц провел в США, где «черпал видение» образа Раскольникова из «американских бомжей, которые жили под мостами».

«Я думаю, можно вдохновляться чем угодно, ничего предосудительного в этом нет. Образ новый, попытались с новой стороны его рассмотреть, это вполне адекватно и нормально. Я вообще ничего не имею против новых взглядов. Тот же "Даун Хаус" (фильм Романа Качанова - прим. НСН), новое прочтение "Идиота", это замечательно. Здесь проблема именно в постановке, в сценарии, мне кажется, они очень неудачные. Не сказать, что это перепрочтение заново, там не очень много переосмыслили. Попытались перенести, но очень нелепо и лениво. Главная проблема в этом, а не в аутентичности», — сказал Баженов.

По его словам, сериал «Слово пацана» показал, что с Янковским «работать можно».

«Я раньше очень часто грешил на Янковского, но, как показывает "Слово пацана", с этим актером работать можно. Жора Крыжовников уже справился, значит, в принципе, и Мирзоев мог бы справиться, но, как мне объяснили, у него такая стилистика, видимо. Плохая актерская игра – это, оказывается, так задумано, это идея была такая: сделать так плохо. Замечательно, но я эту идею не очень оценил. Поэтому, в первую очередь, вопрос, конечно, к режиссеру, который все это задумал и так реализовал, а потом уже к актерам, к операторской работе и так далее», — заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует снять фильм по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», напоминает «Радиоточка НСН».