Кинокритик объяснил, что происходит с российским кино на мировой арене

Сегодня российское кино интересно лояльным к России странам, например, Китаю, однако в целом интерес к нему падает, сказал НСН Александр Шпагин.

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Сегодня российское кино находится на очень высоком качественном уровне, однако из-за международной обстановки многие страны потеряли к нему интерес, иссяк и успех по продажам, которого удалось достичь в конце 2010-х годов. Об этом НСН заявил киновед и кинокритик Александр Шпагин.

Правообладатели фильма «Мастер и Маргарита» заявили о несогласованном кинопоказе во Франции. Продюсерская компания «Марс Медиа», участвовавшая в производстве картины, сообщила, что продюсеры подадут иск в суд к заказчикам, нарушившим правовые нормы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте «Марс Медиа». По словам Шпагина, сегодня интерес к российскому кино в целом упал, однако некоторые страны, прежде всего Китай, проявляют интерес к отечественному кинематографу.

«Если в 2000-е годы к нашему кино не было никакого интереса, то с конца 2000-х годов он стал проявляться. Это зависит даже не от качества контента, хотя оно и стало улучшаться. Сегодня же из-за международной обстановки, хотя наше кино и находится на очень высоком уровне, интерес к нему вновь упал. Тот успех по продажам, которого мы достигли в конце 2010-х годов, конечно, иссяк, нас смотрят из последних сил. Страны, которые лояльны к нам, конечно, нашим кинематографом интересуются. В первую очередь это Китай, который отвечает нам на взаимный интерес к китайской культуре. Очень интересные отношения у нас с Бразилией: возникает какой-то бразильский фильм, который собирает нереальную кассу (например, сериал “Рабыня Изаура”), это становится стимулом для дальнейшего сотрудничества, а повторного успеха не происходит. То ли заламывали бешеные цены, то ли зритель терял интерес (что маловероятно). Интерес то резко вспыхивает, то потом угасает. Точно такая же ситуация и с российским кино в Бразилии», — сказал Шпагин.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что фильм «По щучьему велению» не продвигают за рубежом, потому что игровой контент, в отличие от мультфильмов, более сложный для восприятия в других странах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».