В Нижнем Новгороде снимают сериал «Камбэк» с Александром Петровым

В Нижнем Новгороде проходят съемки сериала «Камбэк» с Александром Петровым и Алексеем Чадовым (16+). Кадрами со съемочной площадки поделились авторы проекты.

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По сюжету главный герой (Александр Петров) просыпается в больнице с многочисленными травмами и без памяти и не помнит своего имени и происхождения. Пока скитается по городу, периодически ходит до школы, где его подкармливает повариха. Тогда компания старшеклассников решает помочь незнакомцу и выяснить правду.

Сериал предполагает восемь серий в жанре драмы и триллера. Режиссером выступает Динар Гарипов. Главные роли исполнили Александр Петров, Алексей Чадов, Григорий Столбов, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Василиса Коростышевская, Константин Гацалов и другие.

Выход картины запланирован на 2025 год.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что зрительский показ первой серии сериала «Плевако» прошёл в Нижнем Новгороде.