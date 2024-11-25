В Сербии пройдет Фестиваль российского кино
С 27 ноября по 1 декабря в Сербии пройдет Фестиваль российского кино. Зрители увидят восемь фильмов: сказочный блокбастер «По щучьему велению», семейные картины «Мой дикий друг», «Огненный лис», «Я делаю шаг»; военные драмы «Воздух» и «Первый Оскар»; авторские кинопроекты «Свет» и «Сказки Гофмана» – участники международных кинофестивалей.
В дни Фестиваля российского кино также состоится пятый Российско-Сербский культурный форум, приуроченный к 80-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков. Ранее, в сентябре 2024 года двустороннее сотрудничество России и Сербии обсуждалось на полях X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала:
«У нас тесное взаимодействие с сербской стороной по разным направлениям культурного сотрудничества. Российское кино традиционно тепло принимают в Сербии: фильмы показывают и в рамках кинотеатрального проката, и на фестивалях российского кино, которые проходят в Сербии ежегодно. В целом, растет взаимный интерес сербской и российской аудитории к национальному кинематографу. Картины из России участвуют в международных кинофестивалях на территории Сербии, и также сербские фильмы являются участниками фестивалей в России: так, к примеру, они вошли в программу 46-го ММКФ в этом году».