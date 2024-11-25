С 27 ноября по 1 декабря в Сербии пройдет Фестиваль российского кино. Зрители увидят восемь фильмов: сказочный блокбастер «По щучьему велению», семейные картины «Мой дикий друг», «Огненный лис», «Я делаю шаг»; военные драмы «Воздух» и «Первый Оскар»; авторские кинопроекты «Свет» и «Сказки Гофмана» – участники международных кинофестивалей.

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В дни Фестиваля российского кино также состоится пятый Российско-Сербский культурный форум, приуроченный к 80-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков. Ранее, в сентябре 2024 года двустороннее сотрудничество России и Сербии обсуждалось на полях X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала: