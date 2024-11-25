В Минкультуры представили проекты 30 кинолент детского игрового кино

30 проектов детского игрового кино были представлены в ходе заседания экспертов по отбору кинолент для предоставления субсидий, питчинги прошли в Министерстве культуры 25 ноября. Это следует из трансляции на официальном сайте Минкультуры.

Завершился первый день заседаний экспертов по выбору национальных фильмов для финансирования за счет средств Министерства культуры РФ. Два блока заседания были посвящены фильмам в категории "Детское игровое кино". Участники представили 30 кинолент в разных жанрах. Среди проектов были фильмы о космосе, спорте, приключениях во времени и Великой Отечественной войне.

Питчинги будут проходить в Минкультуры в течение четырех дней. 25 и 26 ноября экспертам представят фильмы в категориях "Детское игровое кино" и "Авторское игровое кино". 2 и 3 декабря участники презентуют проекты документального кино. Все заседания будут транслироваться онлайн на сайте министерства.