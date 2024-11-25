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На питчинге в Минкультуры представили проекты 30 кинолент детского игрового кино

30 проектов детского игрового кино были представлены в ходе заседания экспертов по отбору кинолент для предоставления субсидий, питчинги прошли в Министерстве культуры 25 ноября. Это следует из трансляции на официальном сайте Минкультуры.

В Минкультуры представили проекты 30 кинолент детского игрового кино
© РИА Новости

Завершился первый день заседаний экспертов по выбору национальных фильмов для финансирования за счет средств Министерства культуры РФ. Два блока заседания были посвящены фильмам в категории "Детское игровое кино". Участники представили 30 кинолент в разных жанрах. Среди проектов были фильмы о космосе, спорте, приключениях во времени и Великой Отечественной войне.

Питчинги будут проходить в Минкультуры в течение четырех дней. 25 и 26 ноября экспертам представят фильмы в категориях "Детское игровое кино" и "Авторское игровое кино". 2 и 3 декабря участники презентуют проекты документального кино. Все заседания будут транслироваться онлайн на сайте министерства.

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