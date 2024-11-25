В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошел специальный показ «Конклава»

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошел специальный показ захватывающего триллера «Конклав» от режиссера Эдварда Бергера, обладателя премии «Оскар» («На Западном фронте без перемен»). Актерский состав фильма не менее звездный: роли исполнили Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини и другие.

© Кадр из трейлера

Одними из первых картину увидели российские журналисты, селебрити и блогеры. Среди звездных гостей: Карен Арутюнов, Александр Мизёв, Анастасия Денисова, Александр Мартынов, Владислав Флярковский, Юрий Солодов, Карина Шигабутдинова, Ольга Старостина, Сергей Гузеев и другие.

«Это отличная история, триллер с глубокими персонажами — порядочными, умными людьми с очень понятными, человеческими недостатками. Это также история с большим резонансом — оказавшись в тисках возможной власти, наши герои неизбежно и печально вступают в борьбу скорее ради себя, чем ради общего блага», — говорит Тесса Росс, продюсер фильма.

В широком прокате картина «Конклав» с 21 ноября. Дистрибьютором выступила «Атмосфера Кино». Правообладатель — «Маурис Филм».