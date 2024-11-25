Фильм «Мастер и Маргарита» начали незаконно показывать во Франции

Правообладатели фильма «Мастер и Маргарита» из продюсерской компании «Марс Медиа» сообщили, что во Франции прошёл неофициальный показ картины. Теперь на нарушителей правовых норм собираются подать в суд.

© Чемпионат.com

В «Марс Медиа» отмечают, что права на экранизацию романа Булгакова проданы в несколько стран. Первые показы уже состоялись в Турции, Италии и Израиле, а премьера во Франции пройдёт позже. Все текущие показы на этой территории до официального проката продюсеры считают незаконными.

Премьера «Мастера и Маргариты» в России состоялась 25 января 2024 года. По итогам проката картина заработала в кинотеатрах более 2,3 млрд рублей. Картина также получила высокие отзывы от критиков и зрителей.