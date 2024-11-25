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Вышел новый трейлер фильма «Соник в кино 3» — премьера 20 декабря

Кинокомпания Paramount Pictures представила второй трейлер фильма «Соник в кино 3». Премьера ленты состоится уже 20 декабря в кинотеатрах по всему миру.

Вышел новый трейлер фильма «Соник в кино 3»
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

К своим ролям вернутся Бен Шварц (Соник), Идрис Эльба (Наклз), Джим Керри (Роботник) и Коллин О’Шонесси (Тейлз). Ежа Шэдоу же сыграл Киану Ривз — впервые герой появился в сценах после титров «Соника в кино 2».

Фильмы и сериалы
Коллин О'шонесси
Бен Шварц
Идрис Эльба
Киану Ривз
Джим Керри