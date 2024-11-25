Кустурица сравнил современный кинематограф с аттракционом

Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что происходящее в промежутке между готовым фильмом и его прокатом может быть опасно для кинематографа.

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Кино в текущих условиях можно воспринимать как аттракцион: люди всё равно будут ходить в кино ради развлечения, однако теперь фильмы можно смотреть дома, поделился он в интервью газете «Известия».

«И всё, что происходит в промежутке между готовым фильмом и его прокатом, на самом деле опасно для кинематографа», — считает режиссёр.

Кустурица отметил, что «большой маятник показов и продаж» в современных условиях может запустить не только массовый, но и домашний просмотр готовой киноленты.

Ранее Кустурица заявил, что фестиваль «RT.Док: Время наших героев» поможет сформировать нерусофобный образ конфликта на Украине.