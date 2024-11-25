Номер отеля из фильма «Один дома»: как пожить, как Кевин Маккалистер

Отель Plaza в Нью-Йорке, где снимались сцены из второй части франшизы, предлагает гостям номера, стилизованные под знаменитые кадры.

The Plaza – легендарный отель на Манхэттене, ставший символом роскоши и классической архитектуры Нью-Йорка. Его залы видели множество известных лиц, а в поп-культуре он стал широко известен благодаря фильмам.

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Гости могут ожидать элементы, напоминающие фильм, от оформления комнат до тематических деталей. В отеле даже предлагают специальные пакеты, которые включают культовые угощения, вдохновленные сценами, где Кевин наслаждается роскошной жизнью.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.