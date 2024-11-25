Опубликован трейлер сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым

Онлайн-кинотеатр Okko объявил дату премьеры своего многоожидаемого комедийного сериала "Мамонты" с Юрием Стояновым в главной роли. Премьера состоится 9 декабря.

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Главную роль - наивного пенсионера Николая Николаевича, облапошенного телефонными мошенниками на крупную сумму - сыграл Юрий Стоянов, его дочь - Марьяна Спивак, внучку сыграла - Лиза Ищенко. В центре сюжета - попытки несчастного "мамонта" восстановить справедливость и наказать злодея.

В ролях также: Лев Малишава, Егор Павлычев, Наталья Павленкова, Екатерина Стулова, Наталия Потапова, Василий Копейкин, Тимофей Кочнев и другие.

Сериал победил в номинациях "Лучший пилот сериала. Выбор зрителей" и "Выбор прессы" фестиваля "Пилот".

В проекте будет 12 получасовых эпизода.