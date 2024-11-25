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10 худших продолжений успешных фильмов: Джокер, Скорость, Эйс Вентура, Маска, Американский психопат, Челюсти

«Безумие на двоих» далеко не первый случай.

Десять худших продолжений успешных фильмов
© Кадр из трейлера

Крупные компании в первую очередь интересуют прибыль и только потом всё остальное. Поэтому, когда фильм успешно выступает в прокате, к нему почти наверняка выйдет продолжение.

Вот только иногда в погоне за деньгами боссы забывают о качестве, в результате чего появляются очень плохие картины. Сегодня мы собрали десятку самых провальных и ужасных продолжений успешных хитов.

«Джокер: безумие на двоих»

Самый свежий случай из подборки. Феноменальный успех «Джокера» с Хоакином Фениксом оказался полной неожиданностью для всех. Мрачная история про злоключения Артура Флека собрала в прокате более миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом с рейтингом «R» («18+») на тот момент. После таких цифр боссы решились сделать сиквел и выдали Тодду Филлипсу полную свободу действий и огромный бюджет.

Но слепая вера студии и завышенные ожидания аудитории сыграли в итоге злую шутку со всеми. Второй «Джокер» слишком далеко отошёл от первой части, превратившись в судебную драму с элементами мюзикла и Леди Гагой в роли Харли Квинн. История стала ещё более тягучей, а музыкальные номера хоть и красиво поставлены, но они не несут никакого смысла. «Безумие на двоих» уже называют «самым дорогим анекдотом в мире», который принёс Warner Bros. колоссальные убытки.

«С. Дарко»

Существует такие произведения, которые в момент выхода проваливаются в прокате, но с годами получают заслуженное признание и культовый статус. «Донни Дарко» — один из них.

Это по-хорошему странная, лиричная и местами пронзительная картина про подростка, столкнувшегося с большой ответственностью. Сюжет сложный и может запутать неподготовленного зрителя, а финал оставляет много вопросов.

Казалось бы, подобные фильмы должны оставаться без продолжений, чтобы не растерять весь ореол загадочности. Но в 2009 году вышел сиквел про младшую сестру героя Джейка Джилленхола, и он оказался чудовищно плох. Его создатели пытались скопировать манеру и стиль режиссёра первой части Ричарда Келли, но для этого им не хватило ни таланта, ни ресурсов. В итоге всё выглядит как дешёвый фанфик, написанный на скорую руку.

«Сын Маски»

Оригинальная «Маска» считается одной из главных комедий 90-х. Его успех позволил Джиму Керри закрепиться в статусе суперзвезды жанра, а начинающей карьеру Кэмерон Диас – громко заявить о себе. Кривляния и экспрессия Керри отлично вписались в историю о волшебной маске, превращающей своих носителей в супергероя. И всё было хорошо, пока не наступил 2005 год.

Спустя целых 11 лет кому-то показалось, что будет отличной идеей снять продолжение, о котором никто не просил. История рассказывала о карикатуристе Тиме Эвери, чей новорождённый сын впитал силы маски Локи.

Фильм превратился в постыдный аттракцион низкосортного юмора с плохими шутками, дешёвыми спецэффектами и никакущими актёрами. Лучше потратьте время на анимационный сериал, вышедший сразу после первой части.

«Один дома 4»

Для абсолютного большинства зрителей существует только две части «Один дома» с Маколеем Калкиным. Третья хоть и получилась вторичной, но в целом была терпимой комедией, где, кстати, засветилась молодая Скарлетт Йоханссон. А вот о существовании четвёртого фильма знают разве что самые хардкорные фанаты — и вряд ли они рады этому.

Картина изначально создавалась как продолжение тройки, но затем сценарий переписали как новые приключения Кевина Маккалистера.

«Один дома 4» напрочь растерял всю магию и обаяние оригиналов, а попытки хоть как-то пошутить выглядели нелепо и натужно. Усугубило ситуацию то, что создатели привлекли совершенно других актёров на роли знакомых персонажей. Неудивительно, что жалкая попытка заработать денег на известном имени с треском провалилась.

«Основной инстинкт 2»

В свое время эротический триллер Пола Верховена сотворил настоящий фурор и не только знаменитой сценой с Шэрон Стоун. Фильм принёс деньги и славу всем причастным, а с годами его культовый статус только укрепился ещё сильнее. Вот только где успех, там и желание подзаработать ещё немножко денег. Вот и в этот раз справиться с соблазном не удалось, и в 2006 году продюсеры дали согласие на продолжение.

Но лучше бы этого не делали, ведь сиквел уступал оригиналу по всем параметрам. Сюжету не хватало оригинальности, атмосфера напряжения и недоверия куда-то испарилась, а новый режиссёр неумело попытался скопировать формулу и стилистику Верховена. При этом кино не только растеряло все достоинства предшественника, но и растоптало его открытую концовку.

«Челюсти 4»

«Челюсти» от Стивена Спилберга стали настоящим культурным феноменом, сполна окупив своё проблемное производство. Благодаря ему в обиход вошло слово «блокбастер», ведь это первый в истории проката фильм, сумевший покорить отметку сборов в $ 100 млн. Сюжет, несмотря на свою простоту, умудрялся держать в напряжении до самого финала.

Вот только затем пошло стандартное выдаивание франшизы, пока с четвёркой она не очутилась на самом дне. Картина оказался настолько плоха, что многие зрители испытали стыд за увиденное. Плохо было буквально всё: полный ляпов и нестыковок сюжет, убогие спецэффекты, не тянущие свои роли актёры. Если вы хотите ознакомиться с этой серией, то лучше остановиться на первых трёх частях.

«Американский психопат 2: 100-процентная американка»

«Американский психопат» — это отличный триллер с глубоким сюжетом, отличным актёрским составом и шикарным перформансом от Кристиана Бэйла. Чего только стоят многочисленные мемы, ушедшие далеко в народ.

На волне всеобщего успеха студия Lionsgate решила быстренько снять продолжение. Для этого она взяла готовый сценарий от другого фильма, переименовала и немного переделала его, чтобы связать события с оригинальной картиной. Сами съёмки уложились в 20 дней.

Итог очень сильно отличался от работы Мэрри Хэррона, ведь «100-процентная американка» больше походила на молодёжные слешеры. Единственное, чем произведение может привлечь современного зрителя, это тогда ещё малоизвестная Мила Кунис в главной роли.

«Смертельная битва 2: Истребление»

Первая «Смертельная битва» до сих пор считается одной из лучших киноадаптаций игр в истории. Крутые герои, зрелищные битвы, атмосферное окружение — на месте было всё, что нужно от экранизации файтинга. Но насколько же крутой и продуманной получилась первая картина, настолько же всё ухудшилось в «Истреблении».

Качество просело по всем направлениям. Визуально происходящее на экране выглядело очень бледно и уныло, сюжет походил на набор из слабо связанных друг с другом эпизодов, драки выглядели обычно, а диалоги — глупо. Отдельное спасибо зрители сказали за гибель Джонни Кейджа буквально на первых минутах. И это при том, что бюджет второй части был куда больше оригинала.

«Скорость 2: Контроль над круизом»

Несмотря на проблемное производство, «Скорость» Яна де Бонта получилась отличным боевиком. Фильм цеплял не только хорошо продуманной историей и напряжёнными эпизодами, но и приятным дуэтом Киану Ривза и Сандры Буллок, которые сообща спасали пассажиров заминированного автобуса. Большие сборы и положительные отзывы вскружили голову студии, и они дали добро на продолжение.

Вот только с сиквелом всё пошло наперекосяк. Готовый сценарий не понравился Киану Ривзу, и он ушел сниматься в «Адвокате дьявола». На его место взяли Джейсона Патрика, но у него с Сандрой Буллок никакой «химии» не получилось. Да и сама история про круизный лайнер не сходилась с названием «Скорость». Здесь же фактически закончились карьеры де Бонта и Патрика.

«Эйс Вентура-младший»

Дилогия про Эйса Вентуру хоть и получила разгромные оценки от критиков, но была тепло встречена зрителями. Джим Керри по-настоящему раскрылся в роли эксцентричного частного детектива, занимающегося поиском пропавших и похищенных животных. Казалось бы, делать продолжения без актёра нет никакого смысла, ведь больше никто не сможет отыграть такого персонажа.

Но для студийных боссов нет ничего невозможного, и в 2009 году вышло самостоятельное продолжение. Теперь главным героем стал сын Эйса Вентуры, который продолжил дело своего отца. Тут плохо всё – от скудного сюжета до несмешных шуток и глупых диалогов. Плюс у юного Джоша Флиттера нет и десятой доли обаяния Джима Керри. В этот раз мнение аудитории и критиков совпало.

Фильмы и сериалы
Скорость 2: Контроль над круизом
Смертельная битва 2: Истребление
Скорость
Адвокат дьявола
Американский психопат
Смертельная битва
Один дома
Сын маски
Маска
Первый
Челюсти
Блокбастер
Ричард Келли
Хоакин Феникс
Пол Верховен
Сандра Буллок
Тодд Филлипс
Эйс Вентура
Кристиан Бэйл
Шэрон Стоун
Скарлетт Йоханссон
Стивен Спилберг
Стефани Джерманотта
Кэмерон Диас
Мила Кунис
Киану Ривз
Джим Керри