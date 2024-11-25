Десять худших продолжений успешных фильмов

«Безумие на двоих» далеко не первый случай.

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Крупные компании в первую очередь интересуют прибыль и только потом всё остальное. Поэтому, когда фильм успешно выступает в прокате, к нему почти наверняка выйдет продолжение.

Вот только иногда в погоне за деньгами боссы забывают о качестве, в результате чего появляются очень плохие картины. Сегодня мы собрали десятку самых провальных и ужасных продолжений успешных хитов.

«Джокер: безумие на двоих»

Самый свежий случай из подборки. Феноменальный успех «Джокера» с Хоакином Фениксом оказался полной неожиданностью для всех. Мрачная история про злоключения Артура Флека собрала в прокате более миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом с рейтингом «R» («18+») на тот момент. После таких цифр боссы решились сделать сиквел и выдали Тодду Филлипсу полную свободу действий и огромный бюджет.

Но слепая вера студии и завышенные ожидания аудитории сыграли в итоге злую шутку со всеми. Второй «Джокер» слишком далеко отошёл от первой части, превратившись в судебную драму с элементами мюзикла и Леди Гагой в роли Харли Квинн. История стала ещё более тягучей, а музыкальные номера хоть и красиво поставлены, но они не несут никакого смысла. «Безумие на двоих» уже называют «самым дорогим анекдотом в мире», который принёс Warner Bros. колоссальные убытки.

«С. Дарко»

Существует такие произведения, которые в момент выхода проваливаются в прокате, но с годами получают заслуженное признание и культовый статус. «Донни Дарко» — один из них.

Это по-хорошему странная, лиричная и местами пронзительная картина про подростка, столкнувшегося с большой ответственностью. Сюжет сложный и может запутать неподготовленного зрителя, а финал оставляет много вопросов.

Казалось бы, подобные фильмы должны оставаться без продолжений, чтобы не растерять весь ореол загадочности. Но в 2009 году вышел сиквел про младшую сестру героя Джейка Джилленхола, и он оказался чудовищно плох. Его создатели пытались скопировать манеру и стиль режиссёра первой части Ричарда Келли, но для этого им не хватило ни таланта, ни ресурсов. В итоге всё выглядит как дешёвый фанфик, написанный на скорую руку.

Оригинальная «Маска» считается одной из главных комедий 90-х. Его успех позволил Джиму Керри закрепиться в статусе суперзвезды жанра, а начинающей карьеру Кэмерон Диас – громко заявить о себе. Кривляния и экспрессия Керри отлично вписались в историю о волшебной маске, превращающей своих носителей в супергероя. И всё было хорошо, пока не наступил 2005 год.

Спустя целых 11 лет кому-то показалось, что будет отличной идеей снять продолжение, о котором никто не просил. История рассказывала о карикатуристе Тиме Эвери, чей новорождённый сын впитал силы маски Локи.

Фильм превратился в постыдный аттракцион низкосортного юмора с плохими шутками, дешёвыми спецэффектами и никакущими актёрами. Лучше потратьте время на анимационный сериал, вышедший сразу после первой части.

«Один дома 4»

Для абсолютного большинства зрителей существует только две части «Один дома» с Маколеем Калкиным. Третья хоть и получилась вторичной, но в целом была терпимой комедией, где, кстати, засветилась молодая Скарлетт Йоханссон. А вот о существовании четвёртого фильма знают разве что самые хардкорные фанаты — и вряд ли они рады этому.

Картина изначально создавалась как продолжение тройки, но затем сценарий переписали как новые приключения Кевина Маккалистера.

«Один дома 4» напрочь растерял всю магию и обаяние оригиналов, а попытки хоть как-то пошутить выглядели нелепо и натужно. Усугубило ситуацию то, что создатели привлекли совершенно других актёров на роли знакомых персонажей. Неудивительно, что жалкая попытка заработать денег на известном имени с треском провалилась.

«Основной инстинкт 2»

В свое время эротический триллер Пола Верховена сотворил настоящий фурор и не только знаменитой сценой с Шэрон Стоун. Фильм принёс деньги и славу всем причастным, а с годами его культовый статус только укрепился ещё сильнее. Вот только где успех, там и желание подзаработать ещё немножко денег. Вот и в этот раз справиться с соблазном не удалось, и в 2006 году продюсеры дали согласие на продолжение.

Но лучше бы этого не делали, ведь сиквел уступал оригиналу по всем параметрам. Сюжету не хватало оригинальности, атмосфера напряжения и недоверия куда-то испарилась, а новый режиссёр неумело попытался скопировать формулу и стилистику Верховена. При этом кино не только растеряло все достоинства предшественника, но и растоптало его открытую концовку.

«Челюсти 4»

«Челюсти» от Стивена Спилберга стали настоящим культурным феноменом, сполна окупив своё проблемное производство. Благодаря ему в обиход вошло слово «блокбастер», ведь это первый в истории проката фильм, сумевший покорить отметку сборов в $ 100 млн. Сюжет, несмотря на свою простоту, умудрялся держать в напряжении до самого финала.

Вот только затем пошло стандартное выдаивание франшизы, пока с четвёркой она не очутилась на самом дне. Картина оказался настолько плоха, что многие зрители испытали стыд за увиденное. Плохо было буквально всё: полный ляпов и нестыковок сюжет, убогие спецэффекты, не тянущие свои роли актёры. Если вы хотите ознакомиться с этой серией, то лучше остановиться на первых трёх частях.

«Американский психопат 2: 100-процентная американка»

«Американский психопат» — это отличный триллер с глубоким сюжетом, отличным актёрским составом и шикарным перформансом от Кристиана Бэйла. Чего только стоят многочисленные мемы, ушедшие далеко в народ.

На волне всеобщего успеха студия Lionsgate решила быстренько снять продолжение. Для этого она взяла готовый сценарий от другого фильма, переименовала и немного переделала его, чтобы связать события с оригинальной картиной. Сами съёмки уложились в 20 дней.

Итог очень сильно отличался от работы Мэрри Хэррона, ведь «100-процентная американка» больше походила на молодёжные слешеры. Единственное, чем произведение может привлечь современного зрителя, это тогда ещё малоизвестная Мила Кунис в главной роли.

Первая «Смертельная битва» до сих пор считается одной из лучших киноадаптаций игр в истории. Крутые герои, зрелищные битвы, атмосферное окружение — на месте было всё, что нужно от экранизации файтинга. Но насколько же крутой и продуманной получилась первая картина, настолько же всё ухудшилось в «Истреблении».

Качество просело по всем направлениям. Визуально происходящее на экране выглядело очень бледно и уныло, сюжет походил на набор из слабо связанных друг с другом эпизодов, драки выглядели обычно, а диалоги — глупо. Отдельное спасибо зрители сказали за гибель Джонни Кейджа буквально на первых минутах. И это при том, что бюджет второй части был куда больше оригинала.

Несмотря на проблемное производство, «Скорость» Яна де Бонта получилась отличным боевиком. Фильм цеплял не только хорошо продуманной историей и напряжёнными эпизодами, но и приятным дуэтом Киану Ривза и Сандры Буллок, которые сообща спасали пассажиров заминированного автобуса. Большие сборы и положительные отзывы вскружили голову студии, и они дали добро на продолжение.

Вот только с сиквелом всё пошло наперекосяк. Готовый сценарий не понравился Киану Ривзу, и он ушел сниматься в «Адвокате дьявола». На его место взяли Джейсона Патрика, но у него с Сандрой Буллок никакой «химии» не получилось. Да и сама история про круизный лайнер не сходилась с названием «Скорость». Здесь же фактически закончились карьеры де Бонта и Патрика.

«Эйс Вентура-младший»

Дилогия про Эйса Вентуру хоть и получила разгромные оценки от критиков, но была тепло встречена зрителями. Джим Керри по-настоящему раскрылся в роли эксцентричного частного детектива, занимающегося поиском пропавших и похищенных животных. Казалось бы, делать продолжения без актёра нет никакого смысла, ведь больше никто не сможет отыграть такого персонажа.

Но для студийных боссов нет ничего невозможного, и в 2009 году вышло самостоятельное продолжение. Теперь главным героем стал сын Эйса Вентуры, который продолжил дело своего отца. Тут плохо всё – от скудного сюжета до несмешных шуток и глупых диалогов. Плюс у юного Джоша Флиттера нет и десятой доли обаяния Джима Керри. В этот раз мнение аудитории и критиков совпало.