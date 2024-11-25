Когда выйдет в России фильм «Атака титанов: Последняя атака»

Премьера анимационного фильма «Атака титанов: Последняя атака» в России состоится 10 декабря. Ленту можно будет посмотреть в сетях кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».

© Кадр из трейлера

Лента станет полнометражной версией двух последних частей оригинального аниме. Создатели пообещали добавить в «Последнюю атаку» улучшенные монтажные кадры и объёмный звук. Общая продолжительность составит 2 часа 25 минут — зрителей также ждёт сцена после титров.

В России будет как минимум три версии аниме-фильма: с озвучкой от DEEP, озвучкой от «Студийной банды» и оригинальной японской звуковой дорожкой с субтитрами на русском.