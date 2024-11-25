В Петербурге состоится премьера фильма «Путь. Дзюдо на шестой части суши»

В Санкт-Петербурге состоится премьера документального цикла «Путь. Дзюдо на шестой части суши». Этот проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, передает «МИР 24».

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Премьера пройдет в клубе дзюдо «Турбостроитель», который основал тренер Анатолий Рахлин в 1969 году. Самый известный выпускник этой спортивной школы – Владимир Путин. Президент России и сейчас часто посещает родной клуб, тренируется там и сам проводит занятия с юными дзюдоистами.

На одном из таких мастер-классов мастер спорта и чемпион Ленинграда показал девятилетней Лизе прием «боковая подсечка», и девочка тут же удачно применила его на своем учителе.

«Он мне говорил: "Давай сделаем вот этот вот бросок". Он мне объяснил, как его надо сделать, и после этого я, волнуясь, потому что я держу огромного дяденьку, и я понимаю, что это момент важный, я выполняю бросок, он падает», – рассказала российская дзюдоистка Лиза Шелюгова.

Тогда, почти 20 лет назад, это событие настолько вдохновило девочку, что она твердо решила и дальше продолжать заниматься дзюдо и добилась серьезных результатов в юношеском разряде.