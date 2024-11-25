Стартовал детективный сериал «Кордон» с Петром Рыковым

25 ноября в 17:00, на ТВ-3 выходит детективный сериал «Кордон» с Петром Рыковым в главной роли. Это история про бывшего пограничника, который после срока в тюрьме по ложному обвинению начинает жизнь заново. В проекте также появятся: Владимир Капустин, Алексей Анищенко, Анастасия Сорокина, Анастасия Рысева, Олег Кассин и другие.

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В центре сюжета – бывший пограничник Саша Дымов (Петр Рыков), который возвращается в родную деревню Кордонку, отсидев в тюрьме по ложному обвинению. Путь в органы правопорядка Дымову заказан, и, чтобы заработать на жизнь, он устраивается автомехаником в сервис к своему другу Трофимычу (Владимир Капустин). Казалось бы, нет более мирного занятия. Но рядом граница, тайные тропы контрабандистов, большие деньги, оружие и преступники, мечтающие скрыться от преследования за кордоном… Дымов, будучи отличным бойцом и просто неравнодушным человеком, вновь – иногда случайно, иногда по своей воле – попадает в эпицентр разборок.

Попутно главному герою предстоит решить личные вопросы с бывшей женой Юлей (Анастасия Сорокина), которая не дождалась Дымова из тюрьмы и вышла замуж за его лучшего друга (Алексей Анищенко). Испытывая чувство вины, Юля все еще сомневается в правильности своего выбора. Вместе с тем в жизни Александра появляется красавица Маша (Анастасия Рысева), местная почтальонша. Но готов ли Дымов к новым отношениям? Ведь желание разобраться в том, кто подставил его и отправил его за решетку, заставляет героя все чаще обращаться к прошлому.

Пётр Рыков, актер: