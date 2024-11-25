В Москве покажут фильмы II Международного молодежного кинофестиваля «МЫ»

С 25 по 28 ноября в Москве покажут фильмы участников II Международного молодежного кинофестиваля «МЫ». Показы пройдут в Центральном доме кинематографистов. Вход бесплатный, передает «МИР 24».

© РИА Новости

В шорт-лист фестиваля вошли 63 номинанта из России, Армении, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. География работ постоянно расширяется. Три года назад на первом кинофестивале «МЫ» представили всего 50 работ. В этом году поступило около 400 заявок из 14 стран. Жюри будет оценивать участников по 23 номинациям, включая лучший игровой фильм, документальный, репортаж и анимацию. Имена финалистов объявят 29 ноября в Большом зале ЦДМ.

В настоящее время идет подготовка к церемонии закрытия. Репетируют театральные номера на сцене и развешивают картины в фойе.

«Мы хотим создать праздник, чтобы кроме того, чтобы победители получили свои награды и прошли по красной дорожке, для молодых это большая редкость. Мы их туда пустим, пусть они почувствуют наслаждение», – рассказал ММКФ «МЫ» Юрий Литвинов.

Как рассказали организаторы, цель фестиваля – дать возможность молодым кинематографистам проявить себя, а также прибавить популярности традиционным духовно-нравственным ценностям.