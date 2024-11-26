Стала известна программа кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе

Стала известна программа фестиваля «Мужская роль» в Пензе
Опубликована программа XV Международного кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина. Все фильмы пензенцы смогут посмотреть бесплатно.
Мероприятие стартует на родине великого киноактера - в Кондоле, в музее братьев Мозжухиных, в среду, 27 ноября. В 13:00 там начнется ретроспективный показ фильмов с участием Ивана Мозжухина, а в 18:30 в рамках церемонии открытия продемонстрируют фильм «Ненормальный» режиссера Ильи Маланина.
28, 29, 30 ноября, а также 1 декабря кинофестиваль продолжится в Пензе. 28-го числа пензенцы могут прийти в новое здание краеведческого музея (улица Белинского, 8) и посмотреть кинокартины:
- 11:00 - «Русские люди» режиссеров Павла Фаттахутдинова, Светланы Бобровой;
- 12:00 - «Военкоры-3: Он молится на языке Бога» Клима Поплавского;
- 14:00 - «Старое радио» Дмитрия Завильгельского;
- 15:00 - «Петрович. Человек-самолет» Сергея Босенко;
- 18:30 - «Микулай» Ильшата Рахимбая.
29 ноября показы продолжатся в том же здании, начало - в 11:00. Пензенцы увидят фильм «Фронтовой дневник американского офицера» режиссеров Олега Некишева и Ольги Кирий. Далее:
- 12:00 - «Я иду домой» Владимира Рыткова;;
- 14:00 - «И будет музыка. Алексей Бутаков» Елены Зелинской и Дениса Чуваева,
- 15:00 - «Борис Тенин. Актер, остановивший время» Светланы Старостиной;
- 18:30 - «Холодный как мрамор» Азифа Рустамова.
30 ноября показы пройдут в ККЗ «Пенза» (улица Бакунина, 147).
- 11:00 - программа детских анимационных фильмов «Иван Мозжухин на экране»;
- 13:00 - ретроспективный показ фильмов «Иван Мозжухин. Путь актера»;
- 15:30 - «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского;
- 17:30 - «Плакать нельзя» Натальи Назаровой.
1 декабря зрителей приглашают также в ККЗ «Пенза».
- 11:00 - «Суворов. Великое путешествие» режиссера Бориса Черткова;
- 13:00 - «Непослушники» Владимира Котта;
- 15:30 - «9 секунд» Олега Шторма.
В 18:00 состоится церемония закрытия фестиваля, в рамках которой покажут документальную ленту «Роман Костомаров: Рожденный дважды» Михаила Щедринского.
Попасть на сеансы можно бесплатно - по пригласительным билетам, которые выдадут в залах кинопоказа.