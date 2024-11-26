Стала известна программа кинофестиваля «Мужская роль» в Пензе

Опубликована программа XV Международного кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина. Все фильмы пензенцы смогут посмотреть бесплатно.

Мероприятие стартует на родине великого киноактера - в Кондоле, в музее братьев Мозжухиных, в среду, 27 ноября. В 13:00 там начнется ретроспективный показ фильмов с участием Ивана Мозжухина, а в 18:30 в рамках церемонии открытия продемонстрируют фильм «Ненормальный» режиссера Ильи Маланина.

28, 29, 30 ноября, а также 1 декабря кинофестиваль продолжится в Пензе. 28-го числа пензенцы могут прийти в новое здание краеведческого музея (улица Белинского, 8) и посмотреть кинокартины:

29 ноября показы продолжатся в том же здании, начало - в 11:00. Пензенцы увидят фильм «Фронтовой дневник американского офицера» режиссеров Олега Некишева и Ольги Кирий. Далее:

30 ноября показы пройдут в ККЗ «Пенза» (улица Бакунина, 147).

11:00 - программа детских анимационных фильмов «Иван Мозжухин на экране»;

13:00 - ретроспективный показ фильмов «Иван Мозжухин. Путь актера»;

15:30 - «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского;

17:30 - «Плакать нельзя» Натальи Назаровой.

1 декабря зрителей приглашают также в ККЗ «Пенза».

11:00 - «Суворов. Великое путешествие» режиссера Бориса Черткова;

13:00 - «Непослушники» Владимира Котта;

15:30 - «9 секунд» Олега Шторма.

В 18:00 состоится церемония закрытия фестиваля, в рамках которой покажут документальную ленту «Роман Костомаров: Рожденный дважды» Михаила Щедринского.

Попасть на сеансы можно бесплатно - по пригласительным билетам, которые выдадут в залах кинопоказа.