Представлен тизер фильма «Лило и Стич»

Компания Disney представила первое видео с фрагментами полнометражного фильма «Лило и Стич» по мотивам известного мультсериала. Новинка выйдет в кинотеатрах мира 23 мая 2025 года.

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Лента про взаимоотношения девочки и забавного инопланетянина снята с живыми актёрами. Так, роль Лило в картине исполнит семилетняя актриса гавайского происхождения Майа Кеалоха.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

Также в ленте снимется Зак Галифианакис, известный по «Мальчишнику в Вегасе» и «Впритык». Кресло режиссёра занял Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценаристом выступил Крис Кеканиокалани Брайт, работавший над «Моаной».