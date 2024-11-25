В Ростове-на-Дону прошла премьера документального фильма о миротворцах

В Ростове-на-Дону состоялась премьера документального фильма «Звезды», который посвящен советским и российским миротворцам. Показ приурочили к профессиональному празднику защитников мира - он прошел в рамках исторического форума «Миротворчество поколений», в котором принимают участие 10 тысяч человек со всего мира, в том числе в режиме онлайн.

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Миротворцы наблюдают за соблюдением условий перемирия и ведут диалог между враждующими сторонами.

«Миротворец - это, в первую очередь, офицер, который не носит с собой оружие. То есть основным его оружием является именно слово, именно дипломатическая работа», — сказал председатель правления Российского союза ветеранов миротворцев ООН Анатолий Соловьев.

В Москве на Поклонной горе традиционно возложили цветы в память о погибших миротворцах. Среди присутствующих Александр Мизюра, чей брат Алексей погиб при крушении вертолета в Конго. Он вместе с коллегами 29 марта 2022 года выполнял воздушную разведку. Вертолет потерпел крушение в результате атаки повстанцев с земли.

Служба безопасности смогла в ходе расследования выяснить поименный список тех, кто корректировал огонь по вертолету. Генеральный секретарь ООН удостоил Алексея Мизюру особой медалью Дага Хаммершельда, организатора первой в истории миротворческой миссии.

«Фильм такого плана о работе миротворцев ООН, российских миротворцев впервые был снят на федеральном уровне. И я горжусь тем, что именно наш канал такой фильм снял», — рассказал редактор военной дирекции ТРК «Звезда», ветеран миссии ООН в Кот-д'Ивуаре и Южном Судане Вадим Михеев.

Предпоследний день форума участники провели на площадке знаменитого военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», где участники форума возложили цветы к монументу «Солдат-победитель».

«Мы достаточно плотно работаем в рамках проекта "Наставник", занимаемся проблематикой патриотического воспитания, отношения наших молодых и будущих сотрудников к тематике СВО и в принципе к меняющимся геополитической обстановкам», — пояснил заместитель председателя Совета молодых дипломатов МИД РФ Ярослав Казанский.

История отечественного миротворчества под эгидой ООН началась 25 ноября 1973 года. В этот день советские военнослужащие впервые приняли участие в миротворческой миссии на Ближнем Востоке во время палестино-израильского конфликта. За более чем 51-летнюю историю, наши миротворцы были задействованы при урегулировании конфликтов в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Босния и Герцеговина, Косово, Судан и Сирия. Одни из последних миссий - обеспечение мира и безопасности в Нагорном Карабахе.

День российского военного миротворца - в стране пока отмечают неофициально. В 2016 году этот вопрос был внесен на рассмотрение президентом Российской Федерации.