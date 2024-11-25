Кинорежиссер рассказал о цензуре, которая губит кино

В России появляется цензура, от которой пострадает кинематограф. Такое заявление в программе «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург сделал кинорежиссёр, член Союза кинематографистов России Алексей Федорченко. По его словам, фильмы не должны воспитывать и не могут влиять на желание иметь или не иметь детей.

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«Кинематограф страдает от любой цензуры. А это цензура, которая запрещена Конституцией России. Я думаю, что кинематограф должен просто быть. Воспитывает же не кинематограф, а все-таки семья и книги. Надо читать детям, надо, чтобы они много читали. А кино – это уже вторично, это уже наносное» – рассказал Алексей Федорченко.

По его словам, через кино привить человеку нежелание, например, иметь ребенка, невозможно. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что психолог призвал контролировать пропаганду чайлдфри как угрозу рождаемости, поскольку это влияет на подрастающее поколение и «масштабирует армию» противниц детей.