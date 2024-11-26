Актеры «Аноры» дали интервью зарубежным СМИ

Успех к ним пришёл после Каннского кинофестиваля в мае этого года, где «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь» как лучший фильм года. 17 ноября российские актёры вместе с творческой командой фильма посетили пре-Оскар во время Governors Awards. А после, интервью российских актеров появились в известных изданиях.

© Кадр из фильма

Юра Борисов («Капитан Волкогонов бежал», «Купе №6») поделился с «Interview Magazine», своими ощущениями и чувствами в связи с популярностью фильма и его участия в съемках. Он рассказал, что в России его постоянно поздравляли с победой фильма в Каннах:

«Многие люди в России были очень рады этому и поздравляли меня в магазинах, некоторые на заправках, на улицах <...> Я был счастлив, что люди так радовались этому. Действительно, правда, абсолютно. Это очень круто. Я горжусь этим».

Также актёр рассказал, что в 2021 этот же кинофестиваль помог ему познакомиться с Шоном Бейкером («Проект «Флорида»», «Мандарин», «Старлетка») и получить роль в его проекте.

Американский «GQ» выложил материал с Марком Эйдельштейном («Смычок», «Страна Саша», «Монастырь»), где он рассказал о первых впечатлениях от Нью-Йорка:

«Мы были как дети в Диснейленде, потому что вы видите этот мост, улицу Бродвей, Таймс-сквер…».

Актёр также поделился эмоциями от премьерного просмотра новой картины в Каннах:

«Я не могу описать это чувство, потому что в тот момент я был вне своего тела».

Артист попал в проект благодаря Юре Борисову, т.к. именно он посоветовал режиссеру пригласить Марка на роль Ивана.

Напомним, что сюжет фильма повествует о сыне русского олигарха Ивана (Марк Эйдельштейн), который женился на стрептизёрше Аноре (Майки Мэдисон). Чтобы разрушить брак молодой пары, родители просят своего поверенного в Нью-Йорке вмешаться в дело. Он в свою очередь привлекает «гопника» Игоря (Юра Борисов), который должен помочь в разрешении этого вопроса.