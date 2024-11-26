Джеймс Ганн отчитался о завершении съемок второго сезона «Миротворца»

Съёмки второго сезона сериала «Миротворец» подошли к концу. Об этом объявил Джеймс Ганн в своих соцсетях и обратился к команде, которая трудилась над проектом.

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Ганн поблагодарил всех, кто причастен ко второму сезону сериала. По его словам, он будет сильно скучать по команде, которая трудилась над «Миротворцем».

Спасибо всему нашему актёрскому составу и съёмочной группе, которые сделали это замечательным опытом. Моё облегчение от перерыва в съёмках после десяти месяцев подряд компенсируется тем, как сильно я буду скучать по всем вам!

Премьера продолжения супергеройского комедийного шоу состоится в августе 2025 года. Точная дата премьеры и другие детали пока не раскрываются.