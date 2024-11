Вышел трейлер «Батальона 6888» с Керри Вашингтон

Трейлер фильма «Батальон 6888» (The Six Triple Eight) представил 25 ноября 2024 года видеосервис Netflix. «ИнтерМедиа» напоминает, что сценарий Тайлера Перри, который выступил и в качестве режиссера вместе с Армани Ортиса, основан на реальной истории.

© Кадр из фильма

Капитан армии (Керри Вашингтон) возглавляет единственное подразделение женского армейского корпуса США, состоящее из чернокожих женщин и дислоцированное за рубежом, - батальон 6888. Ему предстоит миссия, не похожая ни на одну другую: вернуть надежду на передовую Второй мировой войны, доставив более 17 миллионов просроченных писем солдатам и их родным.

В фильме также снялись Сьюзен Сарандон, Опра Уинфри, Сэм Уотерстон, Эбони Обсидиан, Милауна Джексон, Кайли Джефферсон, Шанис Шантай, Сара Джеффри, Пепи Сонуга, Джей Ривз, Жанте Годлок, Мориа Браун, Бааджа-Лайн Одумс, Грегг Салкин, Дин Норрис и другие.

Премьера «Батальона 6888» состоится на Netflix 20 декабря.