Прошла премьера комедии «Звезды в Сибири» со Светлаковым и Бузовой

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла светская премьера новогодней комедии «Звезды в Сибири». От звездных гостей показа «ломилась» красная дорожка. И это понятно: ведь главные роли камео (самих себя) в фильме сыграли Ольга Бузова, Дмитрий Маликов, Тимур Батрутдинов, Клава Кока, Дмитрий Брекоткин и Сергей Светлаков, выступивший еще и автором идеи, продюсером комедии.

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По сюжету крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса, но по дороге они столкнулись с испытаниями: Ольга Бузова попала в многодетную семью, Светлаков и Брекоткин проверили свою дружбу на прочность, Клава Кока доила козу, Тимур Батрутдинов выпил приворотное зелье в доме сибирской знахарки, Дмитрий Маликов оказался в цепких объятиях своей давней поклонницы… А главное — все они остались без Интернета!

Ольга Бузова впервые снялась в полном метре и кинематограф буквально поглотил артистку. Оля сказала, что теперь на Новый год мы будем смотреть только фильмы с ее участием, и это не смотря на тяготы актерской жизни, с которыми ей пришлось столкнуться:

«Вы представляете, как сложно надевать каждый день одно и то же платье? Каждый день! Одну и ту же привеску, один и тот же макияж. Ладно, платья костюмеры чистят. А маникюр?! Один месяц проходить с синими ногтями!» — поделилась Оля на премьере фильма «Звезды в Сибири».

Для Клавы Коки съемки в новогодней комедии тоже стали первым опытом в кино. Певица пришла на премьеру не одна. В зале собралась вся ее семья, которую мы, между прочим, тоже увидим на большом экране.

А вот для Дмитрия Маликова роль в кино стала второй, правда, его дебют состоялся в далеких 90-х (в фильме «Увидеть Париж и умереть»), но такого Диму, как в «Звездах в Сибири», обещаем, вы еще никогда не видели — спойлер (даже немного эротики…в бане!).

Первыми комедию посмотрели: Александр Шепс, Виктория Боня, Анна Седакова, внезапно прославившийся на измене Натан, Алена Блин, Владимир Матецкий и многие другие звезды.

Представляя фильм, Сергей Светлаков с продюсером Тиной Канделаки рассказал, что съемки шли рекордные 2 месяца, никто не верил, что это возможно — но вот результат. Ну а по настроению фильмы вы сразу поймете — это и про от души посмеяться, и всплакнуть, и выйти из кинотеатра с полным ощущением, что посмотрел лучшие «Ёлки» по-Светлаковски. В кино с 5 декабря!