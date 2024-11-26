В Новосибирске возмутились пошлостью фильма «Зять»

Новосибирские зрители, как и зрители в других российских городах, активно оставляют комментарии к фильму «Зять», который показывают на больших экранах. Значительная часть отзывов носит негативный характер.

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Главная претензия к фильму – несоответствие содержания возрастной маркировке. На афишах указано, что фильм относится к категории «12+». При этом, рассказывают зрители, кино изобилуют сценами, репликами, связанными с сексом. В многочисленных отзывах фильм называют пошлостью и порнографией. Чаще всего возмущаются зрители, которые пошли на фильм с детьми.

«Были с дочерью 13-летней. Мне так стыдно перед ребенком не был никогда. Привела, получается, ребенка на похабщину. Надо было, конечно, мне самой внимательнее почитать о фильме. Но реклама, которую усиленно крутили по тв, сбила с толку. «Зять» – это точно не 12+. Это 18+».

После вала негативных отзывов в некоторых онлайн-афишах маркировку фильма «Зять» изменили на "18+". В кинотеатрах бумажные афиши остаются без изменений.