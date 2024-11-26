Розалинд Элизар ищет пропавшего жениха в трейлере «Скучаю по тебе»

Трейлер мини-сериала «Скучаю по тебе» (Missing You) обнародовал 25 ноября 2024 года Netflix. Автором идеи и сценария выступил Харлан Кобен, а режиссером Нимер Рошед, создавшие один из самых популярных сериалов видеосервиса «Единожды солгав». Главную роль сыграла звезда сериала «Медленные лошади» Розалинд Элизар.

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Ее героиня Кэт Донован - детектив, специализирующаяся на поиске пропавших людях. Одиннадцать лет назад ее жених Джош (Эшли Уолтесср) загадочно и бесследно исчез, и с тех пор она ничего о нем не слышала. Кэт решает вернуться к нормальной жизни и, по совету подруги, регистрируется в приложении для знакомств. На связь с ней неожиданно выходит молодой человек, который просит найти свою мать, которая несколько лет назад отправилась на свидание с мужчиной. На фотографии Кэт узнает Джоша. Это расследование заставит ее снова погрузиться в тайну, связанную с убийством ее отца, и раскрыть давно похороненные секреты из собственного прошлого.

В сериале также снялись Ричард Армитидж, Ленни Генри, Стив Пембертон, Джессика Пламмер, Мэри Мэлоун, Лиза Фолкнер, Джеймс Несбитт и другие.

Премьера «Скучаю по тебе» состоится на Netflix 1 января 2025 года.