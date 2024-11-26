«Кукушку» Александра Рогожкина снова покажут к юбилею режиссера

Специальный показ фильма «Кукушка» состоится 28 ноября 2024 года в киноцентре «Октябрь». Вечер в рамках проекте «КАРО.Арт» посвящен памяти и юбилею Александра Рогожкина: 3 октября ему могло бы исполниться 75 лет, но режиссер скончался 23 октября 2021 года в возрасте 72 лет. После показа состоится разговор с продюсером Сергеем Сельяновым и кинокритиком Никитой Карцевым, главным редактором журнала «Искусство кино». Партнеры показа Кинокомпания «СТВ» и журнал «Искусство кино».

© Кадр из фильма

Действие фильма происходит в сентябре 1944 года, за несколько дней до выхода Финляндии из Второй Мировой войны. Финскому снайперу-смертнику Вейко, прикованному к скале, удается освободиться от цепей. Капитан Советской армии Иван арестован СМЕРШем и тоже только чудом остается в живых. Солдат враждующих армий приютила у себя на хуторе саамка Анни. Для нее они не враги, а просто мужчины. И все трое говорят на разных языках…

Главные роли в картине, вышедшей в 2002 году, исполнили Анни-Кристина Юусо, Вилле Хаапасало и Виктор Бычков, а также снялись Алексей Кашников, Алексей Панжеев, Владимир Матвеев, Владимир Кныш, Валерий Яковлев, Сергей Берзин, Юлия Проничева.

Начало показа в 19.30.