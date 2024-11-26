Премьера французского фильма «Дикий алмаз» состоится в «Октябре»

Премьерный показ фильма «Дикий алмаз» (Diamant brut) состоится 1 декабря 2024 года в Москве, в киноцентре «Октябрь», и в Санкт-Петербурге в рамках проекта «КАРО.Арт». Главные роли в картине режиссера и сценаристки Агат Ридингер исполнили Малу Хебизи, Идир Азугли, Андреа Бесконд, Эшли Романо, Алексис Маненти. В Москве фильм представит и обсудит кинокритик Злата Лещук, в Санкт-Петербурге — основатель кинокомпании HHG Владислав Пастернак.

© Кадр из фильма

По сюжету, 19-летняя Лиана живет на юге Франции, она одержима красотой, ведет свой блог и мечтает стать знаменитой. Однажды ей наконец улыбается удача — ее отбирают для участия в популярном реалити-шоу. Нетерпеливая звёздочка уже предвкушает любовь миллионов.

Премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале. В российский прокат «Дикий алмаз» выйдет 5 декабря.

Начало показа в 18.00.