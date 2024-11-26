В Нижегородской области в 2024 году сняли 14 фильмов

14 фильмов сняли в Нижегородской области в 2024 году. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном министерстве культуры.

© Кадр из сериала

Среди снятых картин — четыре короткометражных фильма, два документальных фильма, три промо-ролика, один подкаст, а также восемь крупных проектов — художественный фильм «Свинья и мышь» (16+), художественный фильм «Маэстро» (18+), многосерийный фильм «Злые люди» (16+), художественный фильм «Лизонька» (12+), многосерийный фильм «Три сестры» (16+), художественный фильм «Туда» (12+), многосерийный художественный фильм «Княгиня Ольга» (16+) и многосерийный фильм «Мы здесь, чтобы вам помочь – 2» (18+).

Съемки продолжаются: сейчас в Нижнем Новгороде работает съемочная группа, работающая над многосерийным художественным фильмом «Компот» (16+). Они идут на территории Щелоковского хутора, улице Большой Покровской, в Школе креативных индустрий, Автозаводском парке, на Центральном рынке, Рождественской улице и др. Всего — более 20 площадок.

Также вскоре в городе начнут снимать документальный фильм «Русский Милан» (12+): это будет стрит-блог, рассказывающий о русской зимней моде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде проходят съемки сериала «Камбэк» с Александром Петровым и Алексеем Чадовым (16+). Кадрами со съемочной площадки поделились авторы проекты.