Режиссер «Крейвена-охотника» попросил дать фильму шанс

Уже 13 декабря в мировых кинотеатрах состоится премьера фильма «Крейвен-охотник» — новой картины в супергеройской киновселенной Sony. Франшиза не отличается фильмами высокого качества — ранее зрители уничтожили «Морбиуса» и «Мадам Паутину» — однако постановщик картины Джей Си Чендор просит дать фильму шанс.

© Постер

Как отметил режиссёр, прошлые фильмы супергеройской киновселенной оставили фанатов разочарованными, поэтому он просит у зрителей посмотреть «Крейвена-охотника» непредвзято.

Для меня как режиссёра выпустить хороший фильм — это цель номер один, особенно, когда зрители уже глубоко погрузились в эту вселенную. Многие фанаты вышли расстроенными с сеансов прошлых фильмов киновселенной Sony. Люди должны дать нам шанс, помогая смыть негатив от прошлых картин. Дайте нашему фильму шанс.

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова в исполнении Аарона Тейлор-Джонсона. В ленте также появится и российский актёр Юрий Колокольников.